Minh tinh Sharon Stone 'nổi đóa' vì bị bác sĩ phẫu thuật bơm ngực ‘lố’

Sharon Stone tiết lộ một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã đặt túi ngực lớn mà không có sự đồng ý của cô. Vị bác sĩ này nói rằng túi ngực lớn này sẽ "tốt hơn" cho cô, Sharon Stone viết trong cuốn hồi ký xuất bản hôm 30.3. Sharon Stone (64 tuổi), lý giải trong cuốn hồi ký The Beauty of Living Twice, rằng cô phải trải qua phẫu thuật tái tạo ngực sau khi các bác sĩ loại bỏ các khối u lành tính "khổng lồ" vào năm 2001.