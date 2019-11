Minh tinh Sienna Miller được khen ngợi hết lời khi diện váy Công Trí thiết kế

Trên thảm đỏ giải thưởng uy tín của Hollywood, nữ diễn viên 38 tuổi khoe khéo đôi vai trần gợi cảm bằng mẫu đầm suông màu vàng tươi, gợi liên tưởng đến sự rực rỡ của một ngày đầu mùa hạ. Công Trí tiếp tục chứng minh khả năng xử lý chất liệu tài tình khi sáng tạo ra một thiết kế có độ mềm rũ tinh tế, tôn vinh nét nữ tính và sự gợi cảm của bông hồng nước Anh trong mỗi bước chuyển động. Bên cạnh đó, chi tiết xẻ tà trái táo bạo giúp tôn đôi thân thon dài của Sienna Miller.

Sienna Miller lựa chọn bộ đôi nhẫn, hoa tai của Cartier, cùng giày cao gót màu đồng của Tabitha Simmons làm điểm nhấn tôn lên vẻ quyến rũ của mình ẢNH: GETTY IMAGES

Sự tinh tế trong việc xử lý màu của nhà thiết kế người Việt Nam gây ấn tượng mạnh với báo giới quốc tế khi các biên tập viên thời trang dành những lời có cánh cho sắc vàng (marigold yellow) ấn tượng này. Đáng chú ý, cả hai tờ Vogue và Daily Mail của Anh Quốc dành riêng bài báo ca ngợi sự xuất hiện hoàn hảo của minh tinh sinh năm 1981 tại sự kiện. Thậm chí, trang CountyPress ví Sienna Miller “như một tia nắng làm bừng sáng thảm đỏ”.

Tạp chí Vogue đánh giá sự xuất hiện của Sienna Miller đã truyền cảm hứng thay đổi tư duy thông thường trong việc sử dụng các màu trầm buồn của mùa cuối năm ẢNH: GETTY IMAGES

Được biết, mỹ nhân phim Biệt đội G.I. Joe: Cuộc chiến Mãng xà đã được stylist quốc tế Kate Young hỗ trợ để có được diện mạo hoàn hảo trên thảm đỏ Lễ Trao giải Điện ảnh Hollywood thường niên 2019. Cô là một stylist quen thuộc của những tên tuổi lớn trong ngành giải trí như Selena Gomez và Dakota Johnson. Trước Sienna Miller, nhiều sao quốc tế như: Beyoncé, Joan Smalls, Jada Pinkett Smith… cũng trở thành tâm điểm tại sự kiện khi diện những thiết kế sắc vàng đầy ấn tượng từ nhà thiết kế Công Trí.

Sắc vàng tươi giúp nữ diễn viên người Anh nổi bật trên sân khấu giải thưởng uy tín ẢNH: GETTY IMAGES

Sienna Miller sinh năm 1981, là một diễn viên, người mẫu và nhà thiết kế thời trang người Anh. Trước khi bước chân vào sự nghiệp diễn xuất, ngôi sao 38 tuổi là một người mẫu ảnh và thường được so sánh với huyền thoại Kate Moss. Cô từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của Coca Cola, Pepe Jeans London cũng như trên những trang Vogue (Ý) danh giá. Đặc biệt, Sienna Miller ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Factory Girl, The Edge of Love, G.I. Joe: The Rise of Cobra, Foxcatcher và American Sniper… Sự nghiệp diễn xuất của Sienna Miller gặt hái được nhiều thành công với một giải Quả cầu vàng cùng nhiều đề cử uy tín khác. Năm 2015, cô được chọn vào ban hội thẩm cho phần thi chính của Liên hoan phim Cannes.