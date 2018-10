Minh Tuyết - Quang Lê ôm nhau khóc trên 'ghế nóng'

Đêm chung kết Tuyệt đỉnh song ca mùa ba là những màn tranh tài quyết liệt của ba cặp học trò từ ba đội: Cẩm Ly - Minh Vy, Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ và Minh Tuyết - Quang Lê. “Cầm cân nảy mực” cho đêm thi quan trọng này là nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Phương Dung, Ngọc Sơn.

Hai chiến binh Hà My - Duy Đạt của đội Quang Lê - Minh Tuyết mở màn với liên khúc Quê tôi. Tiết mục được dàn dựng công phu với sự góp mặt của dàn diễn viên múa minh họa hoành tráng.

Lần đầu tiên rơi nước mắt vì học trò, Quang Lê xúc động chia sẻ: “Đêm qua bốn giờ sáng vẫn còn chăm sóc tụi em, cảm thông lắm và hôm nay tiết mục mở màn đã gây nhiều áp lực. Quan trọng nhất hai em cứ giữ phong độ thế này và hơn cả thế này nữa nhé”. HLV Minh Tuyết không kìm được những giọt nước mắt, cô nhắn gửi học trò: “Nhất nhì không quan trọng, quan trọng là cứ ước mơ, cứ cố gắng thì mình sẽ chạm được thành công. Tất cả những gì anh chị có được gửi lại cho các em và sau này các em chạm tới ước mơ của mình như thông điệp bài hát trên, các em sẽ gửi đến những thí sinh trẻ sau này nữa. Chị chúc các em điều đó thôi”.

Hà My cảm ơn thầy cô giáo của mình và xúc động kể ở vòng cuối, cô và Duy Đạt đã ở nhà của ca sĩ Minh Tuyết để tiện cho việc đi lại. Lúc đêm bị sốt, người chăm sóc Hà My chính là cô giáo của mình. Hà My nhắc lại những chia sẻ của Quang Lê ở đầu chương trình. Người đẹp nói “Đêm vòng Giấu mặt, anh Lê có nói về với Minh Tuyết sẽ không bao giờ hối hận. Và giờ chúng em không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình”.

Trong phần thứ hai của chương trình, HLV Quang Lê - Minh Tuyết đã hỗ trợ hai học trò của mình với ca khúc Tình ca. Đặc biệt là trong ca khúc có sự góp mặt của những thí sinh trong đội như Hải Yến, Chí Thảo, Ngọc Vũ, Nhật Hào, Thu Uyên, Phi Phi, Minh Tân.