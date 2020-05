Miss America hoãn tổ chức vì dịch Covid-19

Theo The Press of Atlantic City, sẽ không có hoa hậu nào đăng quang cuộc thi Miss America năm nay do đại dịch Covid-19 . Cụ thể hôm 8.5, Miss America Organization, tổ chức đứng sau đấu trường nhan sắc lâu năm này, cho biết cuộc thi Miss America 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 12.2020 sẽ bị hoãn lại đến năm sau. Theo một thông cáo từ đơn vị nói trên, các thành viên trong hội đồng Miss America Organization đã nhất trí bỏ phiến ủng hộ việc hoãn màn tranh tài năm nay. Tổ chức này cũng kêu gọi các cuộc thi cấp tiểu bang nên hoãn tổ chức vì sự an toàn của các thí sinh, ban tổ chức và cả cộng đồng. Shantel Krebs, Chủ tịch hội đồng quản trị của Miss America Organization phát biểu: “Vào thời điểm hiện tại, với tư cách là một tổ chức, mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là đảm bảo hàng ngàn người tham gia, nhân viên và tình nguyện viên của cuộc thi được an toàn”.