Mối tình trắc trở của nhạc sĩ Văn Phụng trong ca khúc ‘Tôi đi giữa hoàng hôn'

Bảy năm qua, năm nào đến hẹn lại lên tôi cũng được nghe Phan Đăng Di than thở chuyện tiền nong thiếu thốn cho việc tổ chức hoạt động điện ảnh thường niên Gặp gỡ mùa thu (GGMT), có khi nghe than nhức đầu quá, tôi lại đi cầu cứu nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc và rồi, tiếp tục… nghe than. Nhưng rồi sao? Có gì khác sau mỗi năm không? Có đấy!