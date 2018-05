Morgan Freeman yêu cầu CNN rút lại bài viết tố quấy rối tình dục

Một luật sư của Morgan Freeman hôm 29.5 đã ra thông cáo yêu cầu CNN xin lỗi và rút lại bài báo ngày 24.5, cáo buộc nam diễn viên Million Dollar Baby quấy rối tình dục nhiều phụ nữ.

Trong một bức thư gửi cho CEO CNN Jeff Zucker, luật sư đại diện nam diễn viên từng đoạt giải Oscar khẳng định bài báo viết 8 phụ nữ bị cáo buộc Freeman về hành vi quấy rối tình dục nhằm để "tấn công". Luật sư Robert M. Schwartz cho rằng tác phẩm này "mang hàm ý độc hại, sai lầm, không có sự kiểm soát khi biên tập, sơ suất báo chí".

Bức thư 10 trang còn chỉ rõ một trong những nhân vật của bài báo là Chloe Melas đã kể các chi tiết không đúng sự thật về Freeman. Melas kể rằng cô đã bị quấy rối bằng lời nói bởi tài tử sinh năm 1937 khi thực hiện một cuộc phỏng vấn cho phim Going in Style. Trong thư phản ứng của mình, Schwartz cho hay cuộc điều tra nội bộ do hãng Warner Bros. thực hiện với các nhà sản xuất phim, không tìm thấy bất kỳ hành vi sai trái nào của nam diễn viên Now You See Me. Đáng nói, cả Warner Bros. và CNN đều có cùng một công ty mẹ, Time Warner.

"Nó được dựa trên trí tưởng tượng rằng ông Freeman đã nói hoặc làm bất cứ điều gì để quấy rối cô ấy. Tuy nhiên, có bằng chứng đáng chú ý rằng cô Melas đã tưởng tượng một sự cố, hoặc phóng đại một nhận xét không độc hại. Câu chuyện trên CNN đã gây cho ông một mối nguy hiểm nghiêm trọng", phía Morgan Freeman cho hay.

Theo ABC News, có lẽ sau khi phát đi lời xin lỗi, mọi việc vẫn bị đẩy quá xa khi ông bị nhiều lời chỉ trích, sự nghiệp của mình gần như tiêu tan, nam diễn viên kỳ cựu muốn lật lại thế cờ. Lần này ông khẳng định mình chỉ đùa giỡn, tuyệt đối không cố tình quấy rối, tấn công hay ép buộc ai quan hệ với mình.

"Tôi cảm thấy suy sụp khi cuộc đời kéo dài suốt 80 năm của tôi sắp bị hủy hoại trong chốc lát, chỉ vì những bài báo ấy. Tôi đồng ý rằng tất cả các nạn nhân bị tấn công hay quấy rối đều xứng đáng được lắng nghe. Và chúng ta cần phải lắng nghe họ. Nhưng thật không đúng khi đánh đồng tấn công tình dục với những lời khen hoặc pha trò vô duyên. Tôi thừa nhận tôi là kiểu người thường giúp cho những người phụ nữ và cả đàn ông thấy thoải mái khi ở gần. Do đó, tôi thường cố pha trò và khen họ, theo cách mà tôi nghĩ là hài hước. Rõ ràng cách họ tiếp nhận những điều đó không đúng theo cách mà tôi mong muốn. Và đó là lý do tôi gửi lời xin lỗi, và sẽ tiếp tục xin lỗi bất cứ ai mà tôi đã làm phiền lòng một cách vô ý. Nhưng tôi cũng muốn làm rõ vấn đề: Tôi chỉ đùa giỡn, không tấn công tình dục, hãm hiếp ai", trích lá thư gửi cho CEO tờ CNN.

Theo đó, luật sư của nam diễn viên da màu yêu cầu tháo các bài viết liên quan cũng như xin lỗi ông. Đáp lại, cơ quan thông tấn này cũng phát đi tuyên bố, nhấn mạnh rằng Freeman ban đầu đã xin lỗi khi câu chuyện vỡ lở.

"Các cáo buộc vô căn cứ của luật sư của ông Freeman là đáng thất vọng", phía CNN lên tiếng và hiện vẫn chưa có động thái tháo gỡ các bài viết của mình.