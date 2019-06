Một ca sĩ Đài Loan chết trong phòng trọ nhiều ngày

Theo Sina, Giang Minh Học treo cổ tự tử trong một căn phòng trọ ở Đài Loan. Cảnh sát xác nhận nam ca sĩ này đã chết trước đó nhiều ngày và thi thể có dấu hiệu phân hủy. Chủ nhà trọ cho biết đã cố gắng liên lạc nhiều lần với Giang Minh Học để thanh toán tiền nhà mà anh đã nợ nhưng cửa phòng của nam sĩ Đài Loan vẫn khóa chặt nên chủ phòng trọ đã gọi cảnh sát đến kiểm tra.

Một số người bạn của Giang Minh Học bất ngờ vì thông tin này. Họ cảm thấy hối hận khi từng từ chối giúp đỡ nam ca sĩ trong những ngày khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng cảm thấy tiếc nuối cho một tài năng âm nhạc và mong Giang Minh Học được yên nghỉ.

Vào tháng 7.2018, Giang Minh Học từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường di chuyển đến buổi ghi hình. Tai nạn đã khiến nam ca sĩ bị xuất huyết não và phải khâu gần 100 mũi trên khuôn mặt. Gần cuối năm 2018, anh bị cảnh sát bắt giữ vì sử dụng và tàng trữ ma túy. Những biến cố liên tiếp khiến cho Giang Minh Học rơi vào trầm cảm, nam ca sĩ đã từng chia sẻ rằng bản thân phải uống khoảng 10 viên thuốc mỗi ngày để điều trị bệnh trầm cảm và chứng mất ngủ. Tuy nhiên, những chia sẻ của nam ca sĩ không nhận được sự quan tâm của khán giả, điều này đã khiến cho tâm trạng của nam ca sĩ sinh năm 1961 ngày càng trở nên tiêu cực.

Ảnh: chụp màn hình Sự nghiệp tụt dốc khiến Giang Minh Học phải biểu diễn trên phố để mưu sinh

Giang Minh Học từng là một sinh viên ưu tú của ngành thiết kế công nghiệp trước khi dấn thân vào con đường ca hát. Nam ca sĩ người Đài Loan bắt đầu nổi tiếng vào những năm 80-90. Album Autumn in my heart của Giang Minh Học đã tiêu thụ được hơn 250 nghìn bản vào thời điểm đó. Anh được khán giả đánh giá cao về giọng hát đồng thời danh tiếng của nam ca sĩ có thể so sánh với Lưu Đức Hoa.

Sau thành công đó, sự nghiệp của nam ca sĩ họ Giang bắt đầu tụt dốc, anh chuyển hướng sang làm việc cho một đài truyền hình với vai trò phát thanh viên. Mặc dù nhận được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong giới giải trí nhưng con đường sự nghiệp của Giang Minh Học không có dấu hiệu khởi sắc. Nam ca sĩ này bỏ việc ở đài truyền hình và trở thành ca sĩ đường phố, nhiều khán giả từng bắt gặp nam ca sĩ biểu diễn trên các con phố ở Đài Loan. Đời sống kinh tế không ổn định khiến cho Giang Minh Học phải đi làm thêm trong một quán thịt nướng để trang trải cho cuộc sống ở những ngày cuối đời.