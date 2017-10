Chỉ còn hơn một tháng nữa, giải MAMA (Mnet Asian Music Awards) 2017 sẽ chính thức diễn ra tại ba địa điểm mà mở đầu là Việt Nam. Sau khi danh sách đề cử công bố vào chiều 19.10, ban tổ chức đã không chần chừ mà thông báo luôn những tên tuổi đầu tiên đến dự lễ trao giải ở mỗi nơi. Trong đó, nhóm nhạc nam Wanna One đã xác nhận sẽ sang Việt Nam dự MAMA 2017 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) vào ngày 25.11.



Thông tin trên làm fan của nhóm tại Việt Nam hết sức vui mừng. Được biết, đây là lần đầu tiên các nam ca sĩ đổ bộ sang Việt Nam cũng như được dự MAMA. Nhiều khả năng Wanna One không chỉ biểu diễn mà còn được xướng tên nhận giải trong sự kiện lần này.

Wanna One là nhóm nhạc nam gồm 11 thành viên mới ra mắt vào ngày 7.8.2017. Nhóm được hình thành sau chương trình truyền hình Produce 101 mùa 2 nổi tiếng. Tuy mới “lên sàn” trong thời gian ngắn ngủi, nhưng họ đã đạt nhiều thành công và được đánh giá là nhóm nhạc hot nhất Kpop hiện nay. Thế nhưng, những chủ nhân hit Energetic chỉ hoạt động cùng nhau đến ngày 31.12.2018, sau đó, mỗi chàng trai về lại công ty chủ quản riêng của mình và tiếp tục con đường sự nghiệp riêng.

Sau album 1×1=1 (To Be One) đầu tay được đón nhận nồng nhiệt, Wanna One sẽ trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên 1-1=0 (Nothing Without You) dự kiến phát hành vào ngày 13.11. Người hâm mộ Việt Nam hi vọng nhóm sẽ quảng bá ca khúc mới trên sân khấu MAMA 2017 tại TP.HCM.

Bên cạnh Việt Nam, Wanna One còn góp mặt ở MAMA 2017 Hồng Kông. Trong khi đó, một nhóm nhạc ''đông dân'' khác là Seventeen cũng mới vừa tuyên bố sẽ đến dự MAMA 2017 tại Nhật Bản.

Thanh Đào