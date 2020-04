'Mr. Bean', Cindy Crawford và loạt sao quốc tế sở hữu IQ thiên tài

Với IQ 160, Quentin Tarantino là cha đẻ của nhiều kịch bản, thước phim đỉnh cao như: Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill: Volume 1 - 2, Death Proof… và mới đây nhất là Once upon a time in Hollywood. Trong suốt sự nghiệp làm phim của mình, đạo diễn này đã đem về hàng loạt giải tưởng danh giá: từ Oscar, Quả cầu vàng đến BAFTA và Cành cọ vàng

Ảnh: Shutterstock