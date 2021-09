Mua được bản quyền cuốn sách từng hay nhất trên Amazon của tác giả Walter Isaacson

Tác giả Walter Isaacson là Giáo sư Lịch sử tại Đại học Tulane (Mỹ), từng là Giám đốc điều hành của Viện Aspen, chủ tịch CNN và là biên tập viên của tạp chí Time. Ông viết rất nhiều cuốn sách được bạn đọc yêu thích: Leonardo da Vinci, Tiểu sử Steve Jobs, Einstein – cuộc đời và vũ trụ, Benjamin Franklin – cuộc đời một người Mỹ, Những người tiên phong và là đồng tác giả của tác phẩm The Wise Men: Six Friends and the World They Made.

Bìa gốc của cuốn sách vừa được mua bản quyền để xuất bản tại Việt Nam Ảnh: Alphabooks

Ngày 24.10.2011, cuốn Tiểu sử Steve Jobs của tác giả Walter Isaacson đã trở thành một trong những 1cuốn sách bán chạy nhất trên thế giới . Tháng 10.2014, ông cho xuất bản tác phẩm The Innovators: How a Group of Inventors, Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution. Cuốn sách này cũng lọt vào bestseller của New York Time. Sau đó, Walter Isaacson được bình chọn là một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time (năm 2012). Ngoài ra, ông được nhận Huy chương Benjamin Franklin của Hiệp hội nghệ thuật Hoàng gia (2013) và Huy chương Nichols-Chancellor của Đại học Vanderbilt (2015).

Đây cũng chính là những lý do mà Medinsights đã quyết định mua bản quyền và xuất bản cuốn sách The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race của tác giả Walter Isaacson. Một cuốn sách hay nhất trên Amazon tháng 3.2021, viết về câu chuyện sự hình thành và phát triển của công nghệ CRISPR.

Trong cuốn sách The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race, tác giả đã trở lại với một câu chuyện hấp dẫn về cách người đoạt giải Nobel Jennifer Doudna và các đồng nghiệp của cô đã khởi động một cuộc cách mạng, cho phép chúng ta chữa khỏi bệnh tật, chống lại vi rút và sinh sống khỏe mạnh hơn.

Câu chuyện bắt đầu khi Jennifer Doudna học lớp sáu, một ngày cô bé trở về nhà và thấy trên giường có một cuốn sách mang tên DNA: Hành trình khám phá chuỗi xoắn kép. Khi lướt qua các trang sách, cô bé đã không thể rời mắt khỏi cuộc chạy đua để khám phá ra mật mã về sự sống. Từ đó cô bé đã theo đuổi mơ ước trở thành một nữ khoa học gia.

Với niềm đam mê tìm hiểu cách thức hoạt động của thiên nhiên và biến những khám phá thành phát minh, Doudna đã đạt tới tiến bộ sinh học quan trọng nhất kể từ khám phá về cấu trúc của DNA. Bà và các cộng sự đã biến sự tò mò về tự nhiên thành một phát minh có thể biến đổi loài người: một công cụ có thể sử dụng để chỉnh sửa DNA.

Một số tác phẩm rất được độc giả yêu thích của tác giả Walter Isaacson Ảnh: T.L

Công cụ chỉnh sửa gen mà Doudna và những người khác đã phát triển vào năm 2012 dựa trên một thủ thuật chống lại virus được sử dụng bởi vi khuẩn, loài đã chiến đấu chống lại virus trong hơn một tỷ năm. Trong DNA của chúng, vi khuẩn phát triển các chuỗi lặp lại thành cụm, được gọi là CRISPR, có thể ghi nhớ và sau đó tiêu diệt virus tấn công chúng.