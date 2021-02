'Mùa xuân đầu tiên' của Rap Việt

Cùng nghe các rapper - nhà sản xuất đã và đang có những đóng góp nổi bật cho nhạc rap nói riêng cũng như đời sống nhạc Việt hiện nay nhìn nhận, dự đoán về rap Việt khi vừa có “mùa xuân đầu tiên”.

Với những gì đã, đang diễn ra, tôi tự tin các bạn rapper ngày nay sẽ còn tốt hơn và đi được xa hơn bọn tôi nhiều. Đừng nghĩ người trẻ thì không sâu sắc, sự thật đã kiểm chứng là các bạn ấy có nhiều góc nhìn và cách thể hiện mới lạ mà chính bọn tôi còn không nhìn ra được. Có chăng là rapper trẻ cần sự va chạm, học hỏi và rèn giũa nhiều thêm để nâng cao về kỹ thuật, cũng như xây dựng dấu ấn cá nhân mà các bạn đang có trở thành phong cách riêng biệt, không bị hòa lẫn.

Nói về rap là nói về sự tự do, tự do trong việc sử dụng câu từ, tự do trong cách dùng flow (cách thể hiện nhịp chảy của bài rap), tự do trong cách kể chuyện... Điều đó làm nên đặc trưng của rap. Tùy theo mỗi nền văn hóa , đời sống xã hội khác nhau mà rap phản ánh các vấn đề khác nhau. Khi rap được công chúng đón nhận như thời gian vừa qua, đó là một tín hiệu đáng mừng. Tuy vậy, bản chất của rap là những câu chuyện, những trải nghiệm thực tế nên có lẽ những người yêu rap sẽ không cần rũ bỏ quá khứ của mình, vì đó là xuất phát của thể loại này. Việc các bạn cần lưu ý là chọn lọc thông tin và định hướng âm nhạc để rap không bị truyền tải thông tin tiêu cực. Và tôi tin với tiềm năng của thế hệ rapper trẻ hiện nay , rap Việt sẽ còn tiến xa hơn trong khu vực và thế giới