Mùi của Sài Gòn

Tôi thường về Việt Nam bằng vé thưởng của Star Alliances, bay hướng châu Âu, tới Sài Gòn là sáng sớm nên chạy thẳng tới khách sạn, tắm rửa rồi bắt nhịp với cuộc sống quê nhà bằng ly cà phê đầu ngày ngắm phố phường rộn rã. Nhưng lần rồi tôi thay đổi không khí, bay Air China, về tới Tân Sơn Nhất gần hai giờ sáng. Sau khi gửi hành lý cho lễ tân, tôi qua phòng trọ của bạn, rộng chưa tới 10 m², nằm trong con hẻm nhỏ bên quận tư, để tiết kiệm một đêm khách sạn.



Năm giờ sáng, giữa giấc ngủ chập chờn vì lệch múi giờ , tôi nghe xe máy nổ vang, bà con í ới gọi nhau lẫn tiếng đài phát thanh rộn rã. Thoang thoảng trong gió nhẹ cuối năm, hương khói than hồng đỏ lửa (khác hẳn với khói bếp điện, lò gas hay than tổ ong), lâu rồi mới lại được hít hà, lẫn mùi thịt nướng thơm lừng, kèm vị nồng nàn của cơm sôi và mùi cà phê rang bay thẳng vào phòng làm tôi tỉnh hẳn. Tôi bước ra ban công, nhìn xuống lòng đường, người phụ nữ lưng còng gần sát đất, chắc do bao năm buôn bán tảo tần, đang bày chén đĩa lên bàn chuẩn bị cho quán hàng ngày mới. Phía góc đường, người đàn ông, có lẽ là chồng bà, cởi trần, trán đẫm mồ hôi, quạt khói bay mịt mù, vừa luôn tay trở thịt.