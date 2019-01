Muôn sắc áo dài xuân

ẢNH: NGUYỄN VĂN GIANG Áo dài lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ của La Sen Vũ

Những năm gần đây, phong trào diện áo dài dịp tết ngày càng được nhiều người hưởng ứng, do đó các nhà thiết kế cũng đua nhau tung ra những thiết kế với kiểu dáng, chất liệu, họa tiết mới cho chiếc áo dài. Thời trang áo dài tết năm nay được xem là đa sắc màu và đa dạng nhất trong 3 năm qua.

NTK Ngô Nhật Huy mang vẻ đẹp của phố cổ Hội An (Quảng Nam) thể hiện lên áo dài. Những dãy phố cổ, phố đèn lồng, mái ngói đỏ rêu phong... tựa như một bức tranh màu nước trên tà áo. NTK Xéo Xọ thì đưa hình ảnh những nét cổ xưa của Huế lên áo dài lụa. NTK Hồ Trần Dạ Thảo có áo dài mang hình ảnh Sài Gòn xưa. Trong khi đó, NTK La Sen Vũ dùng hình ảnh con lợn trong tranh Đông Hồ và tranh Kim Hoàng cách điệu, NTK Thủy Nguyễn dùng những họa tiết truyền thống mang ý nghĩa an yên, may mắn như hoa sen, sóng nước, cá chép, tiền đồng cát tường…, NTK Brian Võ lại đưa các loại hoa lá như mai, đào, cúc, trúc, hồng… để trang trí cho bộ sưu tập tết. Còn NTK Huu Lala năm nay lăng xê mốt áo dài “giấu bụng” với áo dài dáng suông kết hợp cùng quần ống rộng ngắn.

ẢNH: NTK CUNG CẤP Áo dài họa tiết cá chép của Thủy Nguyễn

Đáng chú ý, năm nay ngoài các chất liệu phổ biến như lụa, đũi, gấm thì các nhà thiết kế cũng tung ra những mẫu áo dài với màu sắc, chất liệu lạ. Đó là áo dài của May với lụa Quảng Nam nhuộm từ lá tre và hạt cà phê, áo dài của NTK Hồ Trần Dạ Thảo in hình ảnh chim công và hoa xuân trên nền vải nano theo công nghệ Nhật Bản có khả năng kháng khuẩn và chống nắng, áo dài may bằng tơ lụa Vanya đắt tiền của Ấn Độ, áo dài kết hợp tơ tằm Nhật Bản và lụa VN của NTK Võ Việt Chung.

Nói về xu hướng thời trang áo dài năm Kỷ Hợi, nhà thiết kế Trisha Võ (Áo dài Liên Hương) cho rằng: “Xem qua hàng chục bộ sưu tập áo dài tết, dễ dàng nhận ra năm nay màu sắc tươi sáng, họa tiết dù xưa hay nay đều rực rỡ, giàu tính nghệ thuật lên ngôi”.