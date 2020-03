MV 'Last Dance' của Big Bang vượt mốc 100 triệu lượt xem

Soompi đưa tin ngày 15.3, MV ca khúc Last Dance phát hành từ năm 2016 của Big Bang đã vượt qua 100 triệu lượt xem trên YouTube. Đây là MV thứ 11 của nhóm đạt được thành tích này, sau Fantastic Baby, BANG BANG BANG, Loser, Bad Boy, Let’s Not Fall in Love, Blue, FXXK IT, BAE BAE, Sober và Haru Haru.

Last Dance là ca khúc nằm trong full album MADE của Big Bang. Đây là MV cuối cùng khép lại dự án âm nhạc dài nhất của nhóm trước khi tạm dừng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự . Theo chia sẻ từ Big Bang, Last Dance là câu chuyện của nhóm trong suốt 10 năm qua, gửi gắm tình cảm mà nhóm dành tặng cho người hâm mộ.

Ca khúc chất chứa nỗi sợ của các chàng trai về một cuộc chia tay khó có ngày tái ngộ. Big Bang hoàn toàn không muốn điều này xảy ra. Họ hứa với người hâm mộ sẽ trở về, vẫn đợi người hâm mộ và cùng nhau đi thật lâu trong tương lai.

Last Dance là MV thứ 11 của Big Bang vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube Ảnh: Soompi

Trước đó sáng 11.3, YG Entertainment đã đưa ra thông báo chính thức về việc gia hạn hợp đồng đối với 4 thành viên Big Bang bao gồm T.O.P, G-Dragon, Taeyang và Daesung. Theo đó, cả bốn đều đồng ý ở lại với công ty chủ quản đã gắn bó với họ hơn 15 năm. Đây là lần thứ 3 nhóm tái ký hợp đồng cùng YG Entertainment. Hai lần trước đó là vào năm 2011 và 2015.