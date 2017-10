Sau thành công vang dội của MV Look What You Made Me Do cán mốc hơn 600 triệu lượt xem trên YouTube, Taylor Swift tiếp tục thực hiện MV cho ca khúc ...Ready For It?, cũng nằm trong album Reputation.



Trong teaser vừa được tung ra hôm 23.10, có thể thấy MV mới của giọng ca 28 tuổi mang đậm hơi thở khoa học viễn tưởng với tông màu u tối. Giữa bối cảnh tận thế, vây quanh là những robot mang hình hài đáng sợ, Taylor Swift hóa thân thành cyborg (nửa người nửa máy) mặc bộ trang phục bó sát giống hệt nhân vật Thiếu tá của Scarlett Johansson trong Vỏ bọc ma (Ghost in the Shell). Thậm chí, đoạn teaser còn có những cảnh quay lấy cảm hứng từ bộ phim này.

Được biết, nội dung của ...Ready For It? nói về mối tình giữa Taylor Swift và bạn trai hiện tại Joe Alwyn. MV sẽ chính thức ra mắt vào ngày 26.10.







Mai Anh

Ảnh chụp từ teaser