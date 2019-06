MV Thu Minh vướng ồn ào đạo nhái, giám đốc sáng tạo lên tiếng

Thu Minh vừa cho ra mắt I am Diva, đánh dấu sự trở lại trên thị trường nhạc Việt sau nhiều năm vắng bóng. Sản phẩm mới của nữ ca sĩ được đầu tư kỹ lưỡng về âm nhạc, hình ảnh và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen ngợi, dự án này cũng vướng không ít tranh cãi liên quan đến danh xưng “Diva". Nhiều người cho rằng huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017 sử dụng danh xưng này để khẳng định vị thế trên thị trường âm nhạc. Họ cho rằng Thu Minh chưa thực sự xứng đáng.

Đồng thời tạo hình, những cảnh quay trong I am Diva còn bị cộng đồng mạng tố đạo nhái nhiều sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ nổi tiếng khác. Trong đó, nổi bật nhất là hình ảnh giọng ca Bay uốn tóc bằng lon bia và nghe điện thoại. Phân cảnh này khiến dư luận liên tưởng đến MV Telephone của Lady Gaga cách đây 9 năm. Chưa dừng lại ở đó, Thu Minh khiến nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh của Lisa (Black Pink) trong MV Kill this love bởi chiếc kính trong suốt được trang trí pha lê cầu kỳ nằm trong bộ sưu tập của hãng Givenchy. Tuy nhiên, dư luận cho rằng chiếc kính được nữ ca sĩ sử dụng trong I am Diva chỉ là phiên bản làm lại, lấy ý tưởng từ phụ kiện đình đám của Givenchy.

Ảnh: Chụp màn hình Chiếc kính của Thu Minh có nhiều nét tương đồng với Lisa

Không dừng lại ở đó, nhiều khán giả cho rằng Thu Minh còn học hỏi Play của Thái Y Lâm khi thực hiện sản phẩm âm nhạc mới của mình. Xem hai MV, cộng đồng mạng dễ dàng nhận ra kiểu tóc uốn cầu kỳ kèm theo những biểu cảm có phần “lố lăng" của nhân vật chính. Đồng thời, hai dự án này cũng đều lấy bối cảnh từ phòng tập gym với hình ảnh những chàng trai khoe cơ bắp. Tạo hình nhiều màu sắc cũng là nét tương đồng giữa Play và I am Diva.

Ảnh: Chụp màn hình Hình ảnh giống nhau trong sản phẩm của Thu Minh và Lady Gaga

Thêm một chi tiết được cộng đồng mạng phát hiện ra chính là khoảnh khắc giọng ca sinh năm 1977 ngồi trên chiếc đèn chùm hát. Nếu ai là fan của Kpop sẽ không khó để nhận ra hình ảnh này từng được Black Pink sử dụng trong dự án âm nhạc đình đám Ddu-du Ddu-du. Đó là chưa kể tạo hình cuối MV của Thu Minh cũng được nhận xét là có nhiều nét giống với hình ảnh quyền lực mà Beyoncé mang đến trước đó.

Còn nhớ trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, Thu Minh thể hiện độ “chịu chơi" của mình khi xuất hiện trên chiếc kiệu như một nữ hoàng, thuê dàn trai đẹp ngoại quốc khiêng vào sảnh khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, ý tưởng xuất hiện này từng được Billy Porter sử dụng để gây ấn tượng tại Met Gala 2019.

Ảnh: Chụp màn hình Bối cảnh từ phòng tập và sự xuất hiện của dàn trai đẹp khiến nhiều người liên tưởng đến sản phẩm trước đó của Thái Y Lâm

Ảnh: Chụp màn hình Sản phẩm âm nhạc mới của Thu Minh vướng không ít ồn ào

Trước những ồn ào liên quan đến việc đạo nhái các sản phẩm quốc tế , giám đốc sáng tạo của MV là Hà Đỗ chính thức lên tiếng. Cô chia sẻ: “Đây không phải là lúc để bàn tán thế nào là sang hay giải trí rẻ tiền vì những tranh luận như vậy quá cũ kỹ và sáo món. Thị trường âm nhạc có bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu món ăn tinh thần? Hãy nhìn vào cá tính và bản lĩnh âm nhạc mà chỉ mình Thu Minh có".

“Một ca sĩ đã tự gọi tên sản phẩm âm nhạc của mình là Diva thì mọi người cũng phải thấy được sự "lố" và nét trào lộng trong đó rồi. Phụ nữ thông minh là người biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đồng thời, họ sẽ biết nhìn chúng với sự hóm hỉnh và duyên dáng. Chị Thu Minh là một người cực kỳ thông minh. Từ ca từ đến hình ảnh của MV đều nhất quán theo concept Diva, được thậm xưng lên để làm rõ được những gì bài hát muốn nói”, cô nói thêm.