Mỹ nam Hàn đột ngột qua đời ở tuổi 27

Chiều 3.12 (giờ địa phương), hàng loạt cơ quan truyền thông xứ kim chi đưa tin nam diễn viên Cha In Ha đã qua đời, hưởng dương 27 tuổi. Lý do dẫn đến cái chết vẫn đang được cảnh sát điều tra

Cha In Ha cao 1,83m, tốt nghiệp Đại học Chung-Ang và là gương mặt trẻ đang lên tại làng phim ảnh Hàn Quốc. Anh được biết đến qua các phim truyền hình ăn khách như Nhiệt độ tình yêu, Cô tiên dọn dẹp, Chảo lửa tình yêu, Anh cũng là con người... và mới đây nhất là Love With Flaws (tựa Việt: Nhân vô thập toàn) hợp tác cùng Ahn Jae Hyun, Oh Yeon Seo, Kim Seul Gi.... Tác phẩm vẫn đang phát sóng trên đài MBC mỗi tối thứ 4, 5 hằng tuần.