Mỹ nam 'Yêu không kiểm soát' mất tất cả sau bê bối lạm dụng tình dục

Dư luận Hàn Quốc đang xôn xao trước thông tin nam diễn viên Lee Seo Won, người từng đảm nhiệm vai em trai của Suzy trong Yêu không kiểm soát năm 2016, bị cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục và đe dọa bằng vũ khí với một đồng nghiệp nữ hiện giấu tên (cô A).

Theo cảnh sát quận Gwangjin (Seoul), khi đang uống rượu với A, tài tử Yêu không kiểm soát đã hôn và sàm sỡ A nhưng bị từ chối. Mất kiểm soát, Lee Seo Won tiếp tục động chạm cơ thể A khiến cô này phải gọi cho bạn trai nhờ giúp đỡ. Nam diễn viên 21 tuổi đã tức giận và đe dọa A bằng vũ khí.

"Lee Seo Won bị điều tra trong tình trạng say xỉn rất nặng. Anh ta thậm chí còn chửi thề với cảnh sát và la hét", Soompi dẫn lời một nguồn tin cho biết.

Ảnh: Poster phim Lee Seo Won thuộc công ty Blossom Entertainment, ngôi nhà chung của Song Joong Ki và Park Bo Gum. Nam diễn viên được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như đàn anh trước khi dính vào scandal

Sau khi vụ việc vở lở, công ty quản lý của Lee Seo Won là Blossom Entertainment đã đại diện gia đình nam diễn viên đưa ra lời xin lỗi. “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo ngại về sự việc đáng xấu hổ liên quan đến diễn viên Lee Seo Won. Chúng tôi không biết về tình hình khi nhận được yêu cầu xác nhận từ giới truyền thông. Sau khi xác minh với Lee Seo Won để tìm hiểu được sự thật, chúng tôi biết rằng cậu ấy uống rượu với người quen và xảy ra chuyện không hay. Hiện tại, nam diễn viên Lee Seo Won đã nhận ra lỗi của mình và đang tự vấn về những hành động sai lầm. Chúng tôi cúi đầu bày tỏ lời xin lỗi đến mọi người và sẽ tham gia vào cuộc điều tra sắp tới", đại diện Blossom Entertainment bày tỏ.

Dù đã nhận lỗi ngay lập tức, Lee Seo Won vẫn chính thức bị loại khỏi vị trí MC trong chương trình Music Bank và hoàn toàn bị thay thế trong bộ phim About Time.



“Sau khi nhà sản xuất nghe về sự việc của Lee Seo Won, chúng tôi đã liên lạc với cơ quan quản lý của anh ấy để xác nhận. Chúng tôi quyết định loại bỏ Lee Seo Won khỏi chương trình”, đại diện Music Bank chia sẻ. Ê-kíp About Time cũng có động thái tương tự nhưng vất vả hơn nhiều. Một nhân viên từ đội ngũ sản xuất của About Time bày tỏ thất vọng khi họ đã hoàn thành 12 tập phim, nay phải quay lại. Trong khi đó phim dự kiến lên sóng tập 1 vào ngày 21.5.