Công ty Cube Entertainment, đơn vị quản lý nhóm nhạc trên cho biết Yook Sung Jae vào những ngày cuối năm đã bị đau vùng eo, phải nhập viện điều trị nên tạm ngưng mọi hoạt động biểu diễn. Anh đang cố gắng chữa trị để sớm quay lại với khán giả.

Yook Sung Jae, 23 tuổi, vừa là ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình. Anh bắt đầu tham gia nhóm nhạc BTOB từ tháng 3.2012, tham gia viết lời cho ca khúc Insane cho nhóm này. Yook Sung Jae tích cực tham gia nhiều show truyền hình từ năm 2012-2015 với tư cách khách mời và MC. Trong đó đặc biệt có show truyền hình thực tế Real Man rất được nhiều người quan tâm.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Yook Sung Jae cũng được nhiều khán giả trẻ yêu thích trong vai diễn chính, thứ chính của hàng loạt phim truyền hình từ năm 2014 đến nay như: Monstar, Reply 1994, Who are you: School 2015, Plus Nine Boys, Yêu tinh...

Đại Mỹ Lệ