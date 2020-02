'Mỹ nhân phim 18+' xứ Hàn bị gạ gẫm làm người tình đại gia

Thông tin trên được truyền thông và dân mạng xứ Hàn quan tâm khi mới đây chính nữ diễn viên sinh năm 1984 trực tiếp đăng tải ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn gạ gẫm mà cô nhận được thông qua đại diện của công ty môi giới. Người này thẳng từng đưa ra đề nghị nhằm dụ người đẹp trở thành người tình được đại gia “bao nuôi”.

“Chào bạn, chúng tôi đến từ công ty môi giới chuyên nhận “tài trợ” từ các đại gia. Xin lỗi vì đột ngột gửi tin nhắn cho cô như thế này nhưng khách hàng của chúng tôi nói rằng họ thực sự rất có cảm tình với cô nên công ty quyết định liên lạc. Cô cứ thử suy nghĩ nhé, nếu đồng ý, chúng tôi sẽ trao đổi với cô những điều khoản cụ thể hơn”, phía môi giới nhắn.

Đáp lại lời đề nghị khiếm nhã, Jang Mi In Ae không ngại chửi thẳng kẻ nhắn tin và yêu cầu: “cút đi”. Cô cũng để nguyên tên người gửi trong đoạn tin nhắn đăng tải trên trang cá nhân để “dằn mặt” kẻ gạ gẫm mình làm “gái bao”. Thái độ dứt khoát và công khai lên trang cá nhân khiến mỹ nhân 36 tuổi nhận được nhiều sự tán dương từ dân mạng.

Cũng như lần trước, nữ diễn viên 36 tuổi công khai tin nhắn dụ dỗ lên trang cá nhân và thẳng thừng khước từ lời đề nghị ẢNH: INSTAGRAM NV

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vẻ ngoài nóng bỏng, cuốn hút và từng nổi tiếng với những thước phim táo bạo trên màn ảnh, Jang Mi In Ae không còn quá xa lạ với những lời gạ gẫm từ đại gia hay các công ty môi giới. Năm 2018, sao phim Nonstop cũng từng đăng tải đoạn tin nhắn từ người lạ với đề nghị được “tài trợ” cho người đẹp. Kèm với đó, cô thể hiện thái độ quyết liệt trước những tin nhắn sặc mùi tình tiền: “Trong suốt sự nghiệp diễn xuất cá nhân, tôi đã nhận được những lời đề nghị như vậy không chỉ một hai lần. Mấy người muốn ăn đấm chứ? Đây là những thứ tôi không thể tiết lộ trước đây. Này, có giỏi thì cứ thử mang 100 tỉ đến đây nhé”. Đồng thời, nữ diễn viên 8X cũng cảm thấy khó chịu khi bản thân không được tôn trọng mà thay vào đó lại bị coi rẻ như một món hàng có thể đem ra đổi chác.

Jang Mi In Ae sinh năm 1984, cô là nữ diễn viên được nhiều người biết đến tại Hàn Quốc nhờ tham gia vào các bộ phim như: Nonstop 4 và 5, Soulmate, Almost love, Dear my sister, 90 minutes, I miss you… và mới đây nhất là My Lawyer, Mr. Jo 2: Crime and Punishment (2019). Với gương mặt khả ái, xinh xắn cùng thân hình mảnh mai, nóng bỏng, cô từng khiến nhiều khán giả nam “điêu đứng” trước những bộ ảnh nude khiêu gợi, những khung hình thỏa thân táo bạo trên phim và từng được mệnh danh là “mỹ nhân phim 18+” trước khi chuyển sang với các vai diễn nhẹ nhàng và ít phô diễn hình thể hơn.

Jang Mi In Ae từng lao đao vì bê bối chất cấm cách đây 7 năm ẢNH: INSTAGRAM NV

Bên cạnh việc từng bị gán mác “người đẹp 18+”, cái tên Jang Mi In Ae cũng từng “dậy sóng” showbiz Hàn với scandal sử dụng chất cấm propofol vào năm 2013. Bê bối này khiến sự nghiệp của mỹ nhân 36 tuổi ảnh hưởng nghiêm trọng, bản thân người đẹp sau đó phải nhận 8 tháng tù giam, 2 năm quản chế. Cũng trong năm 2013, Jang Mi In Ae bị nghi ngờ có dính líu đến đường dây gái gọi cao cấp song lời đồn đoán này cũng dần rơi vào quên lãng. Hiện người đẹp dành thêm thời gian để kinh doanh và khiến nhiều người ghen tị nhờ cuộc sống sang chảnh.