Mỹ nhân phim ‘Ngôi nhà hạnh phúc’ thông báo lên xe hoa cùng bạn trai doanh nhân

Trước đó, hôm 18.11, BB Entertainment - công ty quản lý của minh tinh sinh năm 1980 đã thông báo tin vui của cô đến người hâm mộ cũng như truyền thông. Theo tiết lộ của công ty này, chồng sắp cưới của Han Eun Jung hơn cô một tuổi và hiện là doanh nhân hoạt động ngoài ngành giải trí. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân sau một năm gặp gỡ và tìm hiểu nghiêm túc. Hôn lễ của cặp đôi dự kiến diễn ra vào ngày 5.1.2020. Vì chú rể không phải là người của công chúng nên gia đình hai bên mong muốn có thể chúc phúc cho đôi vợ chồng trong một đám cưới ấm cúng, riêng tư.

Không chỉ thông báo tin vui của Han Eun Jung, công ty đại diện của người đẹp 39 tuổi cũng gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ của fan dành cho nữ diễn viên đồng thời mong mọi người có thể chúc phúc cho cô. “Cảm ơn tất cả các bạn vì tình yêu, sự ủng hộ nhiệt tình dành cho Han Eun Jung. Chúng tôi hi vọng các bạn sẽ gửi lời chúc phúc nồng nhiệt đến họ khi cả hai đều sắp bước vào cuộc sống mới và xây đắp chúng dựa trên niềm tin cùng tình yêu dành cho đối phương”, phía BB Entertainment bày tỏ.

Han Eun Jung (bìa trái) nổi tiếng khắp châu Á với Ngôi nhà hạnh phúc. Trong phim, cô háo thân thành Kang Hyo Won - nữ phụ chen vào chuyện tình của cặp nhân vật chính do Bi Rain và Song Hye thủ vai ẢNH: KBS

Han Eun Jung (hay còn gọi là Han Da Gam) sinh năm 1980 và là diễn viên được yêu thích tại Hàn Quốc. Minh tinh 39 tuổi gia nhập làng giải trí từ năm 1999 sau khi giành giải tại một cuộc thi nhan sắc. Với lợi thế ngoại hình, Han Eun Jung nhanh chóng xuất hiện trong các dự án phim và trở thành gương mặt diễn viên quen thuộc trên màn ảnh suốt 20 năm qua với các tác phẩm: Cô gái thông minh, Cuộc sống tươi đẹp, Hai người đàn ông, Seoul 1945, Thiên sát thần binh, Golden Cross, Tale of the Fox's Child, Blade man, Let me introduce her… Đặc biệt, nữ diễn viên được nhiều khán giả châu Á biết đến với vai diễn Kang Hyo Won trong phim Ngôi nhà hạnh phúc (2004) đóng cùng Bi Rain và Song Hye Kyo.