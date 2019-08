Mỹ nhân phim ‘Vườn sao băng’ tố chồng thay lòng, chuẩn bị ly hôn

Sáng 18.8, trên Instagram, Goo Hye Sun bất ngờ thông báo ông xã Ahn Jae Hyun muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng. Người đẹp đăng tải hình ảnh dòng chữ viết bằng tay: “Yêu em, Goo Hye Sun. Yêu em, Goo Hye Sun” cùng một đoạn trạng thái dài cập nhật tình hình về tình trạng hôn nhân đang trên bờ vực thẳm của mình.

Cô viết: “Sau khi chúng tôi không còn tiếng nói chung, chồng tôi đã thay lòng đổi dạ và muốn ly hôn còn tôi thì muốn gìn giữ gia đình này”. Cô bổ sung: “Tuần sau, đại diện của chồng tôi sẽ phát đi thông cáo báo chí. Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả hoàn toàn không đúng. Tôi mong là sự thật sẽ sớm được đưa ra ánh sáng”.

Ít phút sau, sao phim Vườn sao băng bản Hàn tiếp tục khiến công chúng hoang mang với loạt chia sẻ về sự căng thẳng giữa cô và chồng. Theo ảnh chụp màn hình tin nhắn cả hai trao đổi về vấn đề ly hôn mà Goo Hye Sun đăng tải trên trang cá nhân, Ahn Jae Hyun dùng kính ngữ còn vợ của anh thì không.

Trong cuộc trò chuyện, mỹ nam 32 tuổi cho biết sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với ê-kíp chương trình New Journey to the West thì anh mong mỏi công bố thông tin ly hôn vào tuần sau. Tuy nhiên, Goo Hye Sun kịch liệt phản đối bởi lo lắng cho sức khỏe của mẹ mình: “Đối với tôi thì New Journey to the West không quan trọng bằng sức khỏe của mẹ”. Được biết, mẹ của minh tinh sinh năm 1984 đã bị sốc và đang trong tình trạng không ổn bởi chuyện tình cảm trục trặc của con gái.