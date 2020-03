Mỹ nhân Thái Lan đóng phim ‘Tuổi nổi loạn’ xác nhận nhiễm Covid-19

Bài viết trên trang Instagram của nữ diễn viên phim Hormones (tựa Việt: Tuổi nổi loạn) thu hút hơn 260.000 lượt like, nhiều nghệ sĩ lo lắng cho sức khoẻ của Nichaphat Chatchaipholrat đồng thời gửi lời động viên hỏi thăm tới cô. Trên Instagram, Nichaphat Chatchaipholrat đăng tải ảnh chụp kết quả xét nghiệm Covid-19 cùng dòng nhắn: “Gửi tới tất cả mọi người, vào tối ngày 15.3 vừa qua, tôi cảm thấy đau đầu, hâm hấp sốt, lúc đo nhiệt độ là 36,5 độ C. Tôi đã quyết định uống thuốc giảm đau để đi ngủ. Sáng ngày hôm sau tôi không còn cảm giác nhức đầu nữa nhưng vẫn sốt, khi đo nhiệt độ thì cho kết quả 37 độ C. Cảm thấy không thoải mái và nghi ngờ mình đã nhiễm Covid-19, tôi liền quyết định tới bệnh viện tại Phayathai để khám sức khoẻ”.

Ảnh chụp kết quả xét nghiệm Covid-19 Ảnh: Tnnthailand

Theo lời nữ diễn viên, ngày 20.3, cô nhận được cuộc gọi trực tiếp từ bác sĩ thông báo sức khoẻ. “Kết quả, tôi dương tính với Covid-19, virus được phát hiện trong khoang mũi và khoang họng của tôi” – Nichaphat Chatchaipholrat viết. Cô đã được vào bệnh viện nội trú, đồng thời chia sẻ cô không hề ra nước ngoài trong khoảng thời gian gần đây.

Công ty quản lý Nadao Bangkok đóng cửa

Theo Rojak Daily, công ty quản lý Nadao Bangkok của mỹ nhân phimTuổi nổi loạn đã đóng cửa, phun thuốc khử trùng, ngưng các hoạt động của các nghệ sĩ trong công ty. Việc "đóng băng" toàn bộ công việc để đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân viên và nghệ sĩ trong giai đoạn căng thẳng này. Nữ diễn viên thông báo đến những ai từng tiếp xúc gần, làm việc chung với cô trong khoảng thời gian từ ngày 1.3 cho tới nay hãy cung cấp thông tin, theo dõi sức khỏe và cách ly trong vòng 14 ngày. Trước đó vào ngày 11.3, cô từng tham dự sự kiện làm khẩu trang tại tòa nhà công ty giải trí GMMTV dẫn đến lo lắng sẽ có thêm nhiều nghệ sĩ nữa nhiễm Covid-19.

Nichaphat Chatchaipholrat sinh năm 1995, là ngôi sao trẻ của làng giải trí Thái Lan Ảnh: Tnnthailand Nichaphat Chatchaipholrat và nhiều nghệ sĩ trẻ tại sự kiện làm khẩu trang tại tòa nhà công ty giải trí GMMTV ngày 11.3 Ảnh: Tnnthailand

Nichaphat Chatchaipholrat viết trên Instagram: “Tôi thực sự xin lỗi mọi người vì thời gian khó khăn này. Mong mọi người hãy chăm sóc bản thân một cách nghiêm túc, tránh ra khỏi nhà, rửa tay thường xuyên”. Nichaphat Chatchaipholrat cho biết cô vẫn đang trong quá trình tìm hiểu tại sao mình bị nhiễm Covid-19. Tính luôn trường hợp Nichaphat Chatchaipholrat, đến nay làng giải trí Thái Lan ghi nhận 3 nghệ sĩ nhiễm Covid-19, hai người khác là MC kiêm diễn viên Matthew Deane và nữ ca sĩ Lydia Sarunrat.