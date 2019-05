Mỹ Tâm gây sốt khi diện áo dài nữ tính

Hàng loạt hình ảnh hậu trường trong buổi shooting mới nhất của Mỹ Tâm được fan chia sẻ với sự thích thú. Ít khi chụp ảnh studio, Mỹ Tâm được trông khá xinh đẹp và trẻ trung trong nhiều bộ trang phục đa phong cách. Cô biến hóa từ thanh lịch, năng động đến dịu dàng, nữ tính. Đặc biệt chủ nhân hit Ước gì còn mặc cả áo dài truyền thống để chụp ảnh. Có thể nói, việc mặc áo dài đối với Mỹ Tâm là một điều hiếm hoi, chắc hẳn sẽ làm không ít khán giả ngạc nhiên và thích thú.

Ảnh: NVCC Giọng ca Nếu anh đi mang tới buổi shooting nguồn năng lượng trẻ trung, tươi vui như chính tính cách của cô ngoài đời

Ảnh: NVCC Dù là ngôi sao hạng A nhưng Mỹ Tâm luôn gần gũi, vui vẻ. Đó là lý do cô luôn được người hâm mộ yêu quý

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài, loạt ảnh này còn cho thấy rằng giọng ca gốc Đà Nẵng luôn thể hiện được phong thái làm việc chuyên nghiệp, cùng tính cách hòa đồng thân thiện nổi tiếng xưa nay của mình. Trong suốt buổi chụp ảnh, "Họa mi tóc nâu" luôn tươi cười vui vẻ. Cô thoải mái trao đổi và tiếp nhận ý kiến từ phía ê-kíp để có những tấm ảnh đẹp nhất.

Chỉ mới tuần trước, giọng ca Đà Nẵng khiến khán giả thán phục đúng chất diva với bản lĩnh xử lý tình huống cúp điện khi đang hát live trên sóng truyền hình quốc gia. Cụ thể, khi Mỹ Tâm đang trình diễn trên sân khấu, nhạc bỗng dưng tắt không chỉ một lần mà tận hai lần. Cả hai lần, Mỹ Tâm đều trấn an khán giả bằng cách trò chuyện thoải mái và giải thích nguyên do dẫn đến sự cố là do chương trình bị mất điện và sẽ nhanh chóng khắc phục. Mỹ Tâm còn vui vẻ cho rằng sự cố lần này đối với cô được xem như là một kỷ niệm đẹp. Trong thời gian chờ đợi chương trình khắc phục sự cố, Mỹ Tâm còn tinh tế khi xin khán giả một tràng pháo tay để cổ vũ cho ban nhạc. Hành động này của nữ ca sĩ khiến khán giả không thể nổi giận được vì chương trình gián đoạn. Ngay sau đó, nữ ca sĩ lên trang cá nhân gửi lời xin lỗi khán giả thay cho ê-kíp khiến các fan thêm ngưỡng mộ hơn.