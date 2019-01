Nam Anh - Nam Em sánh đôi, thân thiết sau mâu thuẫn

Việc hai chị em Nam Anh - Nam Em cùng tay nắm tay là điều rất hiếm hoi vì trước đây cả hai liên tục “cơm không lành canh không ngọt”. Ngay từ nhỏ, hai chị em Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long phải sống xa nhau do bố mẹ chia tay. Có lẽ do sự xa cách nên tính cách, lối sống và suy nghĩ của Nam Em - Nam Anh cũng trái ngược. Không những thế, việc bước vào làng giải trí Việt muộn hơn cũng khiến Nam Anh thường xuyên bị đem ra so sánh với Nam Em. Chuyện tình đồng tính ồn ào của cô chị cũng khiến cả hai dần xa nhau. Tuy nhiên, hiện tại hai chị em song sinh đã xóa bỏ những hiểu lầm cùng nhau nâng đỡ phát triển hơn trong các hoạt động nghệ thuật.

Ảnh: BTC Nam Anh cá tính nổi loạn trong chiếc váy ngắn, áo drop top màu tím, còn Nam Em đằm thắm, dịu dàng và thanh lịch trong bộ vest màu hồng phấn

Ảnh: BTC Cặp chị em song sinh gốc Tiền Giang đọ dáng bên diễn viên Hồ Bích Trâm