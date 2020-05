Nam ca sĩ bị điện giật và hành trình tới Thần tượng âm nhạc Thụy Điển

Năm 2015, Axel Schylstrom giành được vị trí thứ tư trong cuộc thi tìm kiếm Thần tượng âm nhạc Thụy Điển và phát hành đĩa đơn đầu tiên The Champion. Axel Schylstrom nói: “Chắc chắn có không ít lời ra tiếng vào về ngoại hình của tôi. Một số người nghĩ tôi trông kỳ lạ, một số người nghĩ tôi trông đáng sợ. Chuyện ca hát cũng không được hoan nghênh nhưng chấp nhận tất cả phán xét cũng là một cách để vượt lên chính mình”. Theo tờ The New York Post, Axel Schylstrom nghe rất nhiều nhạc khi ở trong bệnh viện và tình yêu âm nhạc đã khiến anh tham gia cuộc thi tìm kiếm Thần tượng âm nhạc Thụy Điển.