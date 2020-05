Nam chính 'Thế giới hôn nhân' tham gia phim mới cùng dàn sao đình đám

Tài tử Park Hae Joon nổi tiếng với vai người chồng ngoại tình trong bộ phim truyền hình gây sốt The World of the Married (Thế giới hôn nhân) thông báo anh sẽ đóng vai người đứng đầu trung tâm quản lý khủng hoảng của chính phủ trong phim Declaration of Emergency.

Declaration of Emergency là bộ phim mới của đạo diễn Han Jae Rim - người đứng sau thành công của các tác phẩm nổi tiếng như The Face Reader, The King. Tựa phim đề cập đến một thuật ngữ hàng không được sử dụng khi phi công đối mặt với việc hoạt động không bình thường của máy bay những lúc xảy ra thảm họa, sau đó đưa ra thông báo cần phải hạ cánh khẩn cấp bằng mọi giá.

Trong Declaration of Emergency, Song Kang Ho - diễn viên nổi tiếng quốc tế nhờ vai người cha thất nghiệp trong bộ phim đình đám Parasite (Ký sinh trùng), sẽ hóa thân thành thám tử điều tra vụ việc thảm khốc. Tài tử Lee Byung Hun xác nhận đóng vai một người cha có nỗi ám ảnh về máy bay nhưng chấp nhận lên chuyến bay với con gái của mình. Còn "Ảnh hậu" của Hàn Quốc Jeon Do Yeon đảm nhận vai một nữ lãnh đạo mạnh mẽ, hứa hẹn đem tới khía cạnh hoàn toàn mới trong diễn xuất cho khán giả thưởng thức.