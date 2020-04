Nam diễn viên Canada phải cưa chân vì biến chứng của Covid-19

Được biết, tài tử Nick Cordero đã phải chiến đấu với Covid-19 trong hơn 2 tuần qua. Nghệ sĩ sinh năm 1978 đang nằm tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ). Trên Instagram cá nhân, vợ của ngôi sao Broadway là Amanda Kloots liên tục cập nhật tình trạng sức khỏe của anh đến người hâm mộ. Cô cho biết ngày 18.4 vừa qua đánh dấu ngày thứ 18 anh được tiêm thuốc an thần trong phòng chăm sóc đặc biệt và gia đình không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của ngôi sao 42 tuổi.

Gia đình hạnh phúc của tài tử người Canada. Trong hơn nửa tháng qua, vợ anh liên tục cập nhật tình trạng của nam diễn viên lên mạng xã hội, chia sẻ nhiều hình ảnh, video kỷ niệm của họ và cầu mong chồng chiến thắng bệnh tật Ảnh: Instagram NV

Theo lời kể của bà xã Nick Cordero, khi nhập viện, nam diễn viên đã bắt đầu gặp phải tình trạng đông máu ở chân phải. Diễn viên người Canada được cho sử dụng thuốc chống đông máu để giải quyết tình hình song lại gây ảnh hưởng đến huyết áp và khiến anh bị xuất huyết ruột. “Họ đã cho anh ấy uống thuốc làm loãng máu, không may là chất làm loãng máu gây ra các vấn đề khác”, Amanda Kloots cho hay. Cô cũng thông báo tin sốc: “Chân phải sẽ bị cắt bỏ hôm nay (18.4)”. Kloots cũng chia sẻ hashtag: #WakeupNick (tạm dịch: Tỉnh dậy đi Nick) và mong người hâm mộ sẽ cổ vũ tinh thần để ngôi sao này có thể tỉnh dậy. Cuối ngày 18.4, vợ Nick Cordero tiết lộ cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân phải đã diễn ra an toàn. “Anh ấy đã vượt qua cuộc phẫu thuật, điều này thực sự kỳ diệu bởi sức khỏe anh ấy khá yếu. Hi vọng anh ấy có thể thể thư giãn và nghỉ ngơi”, Amanda Kloots nói thêm.

Bạn bè của vợ chồng Nick Cordero và người hâm mộ của nam diễn viên đã bắt đầu một chiến dịch gây quỹ trên GoFundMe để giúp đỡ gia đình ngôi sao Broadway thanh toán các hóa đơn điều trị đồng thời mua một chiếc xe lăn cho anh để thuận tiện sử dụng khi tỉnh dậy. Trước tình cảm của mọi người, Amanda Kloots nói trong nước mắt: “Tôi thực sự rất ngạc nhiên... Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người, những người đã cho đi mọi thứ mà họ có thể. Tôi thật sự không biết nói gì hơn. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều”.

Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, Amanda Kloots chia sẻ video cô và Nick Cordero nhảy trong đám cưới của họ và nhắn nhủ: "Chúng tôi sẽ lại nhảy cùng nhau lần nữa" Ảnh: Getty