Nam diễn viên ‘Game of Thrones’ đột ngột qua đời ở tuổi 65

Khi thông tin về sự ra đi của BJ Hogg được công bố rộng rãi, nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp không khỏi đau buồn, tiếc thương cho ngôi sao tài năng. Đội ngũ đằng sau Give My Head Peace, tác phẩm gắn liền với sự nghiệp diễn xuất của nghệ sĩ quá cố, gọi ông là một diễn viên tốt, một đồng nghiệp tuyệt vời và một người bạn thực sự. Ê-kip bộ phim cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến vợ con nam diễn viên The Fall.

Diễn viên hài Tim McGarry bày tỏ nỗi mất mát khi hay tin đồng nghiệp qua đời. “BJ không chỉ là một đồng nghiệp tốt hay một diễn viên tuyệt vời, anh ấy là một phần của gia đình Give My Head Peace”, nam nghệ sĩ bày tỏ. Ngôi sao này cũng ca ngợi người bạn vừa qua đời là một người đàn ông tuyệt vời, đáng yêu và không giấu nổi sự đau lòng khi nói về đồng nghiệp đã khuất đồng thời cảm ơn vì những tiếng cười, niềm vui mà BJ Hogg đã mang đến cho mọi người.

BJ Hogg sinh năm 1955 tại Lisburn (Bắc Ireland), ông đã hoạt động nghệ thuật trong khoảng 4 thập niên trước khi trút hơi thở cuối cùng. Nam diễn viên từng dành vài năm làm việc với vai trò nhạc sĩ rồi chuyển hướng sang diễn xuất. Ngôi sao 65 tuổi được khán giả quốc tế biết đến nhiều nhất với vai diễn Addam Marbrand trong phim Game of Thrones đồng thời nổi tiếng với nhân vật Big Mervyn trong sêri Give My Head Peace của đài BBC. Ngoài ra, nam diễn viên quá cố cũng ghi dấu ấn với các tác phẩm khác như: The Fall, City of Ember, Hunger… Đặc biệt, bộ phim Dance Lexie Dance (1996) do BJ Hogg đóng chính từng được đề cử ở hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất tại Oscar