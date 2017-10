Như thông tin đã đưa trước đó, một nam diễn viên xứ Hàn (viết tắt là A) đã bị kết án vì hành động quấy rối tình dục nữ diễn viên (viết tắt là B) trong một cảnh quay của bộ phim điện ảnh vào tháng 4.2015. Cụ thể, A đã xé quần lót của B, cố ý đụng chạm vào vùng kín mà không có sự đồng ý của B. B cũng tiết lộ thêm là da của cô đã bị trầy xước suốt 2 tuần sau đó.



Ban đầu, khi bị tố cáo, A cố gắng chứng minh mình vô tội và cho biết bản thân chỉ thực hiện theo chỉ đạo của đạo diễn. Tuy nhiên, vào ngày 13.10 năm nay, tòa án tối cao Seoul tuyên phạt người này có tội và A phải lãnh án 1 năm tù giam, 2 năm quản chế và 40 giờ điều trị bạo hành tình dục.

Tưởng chừng như bản án đã xong xuôi, nhưng mới đây, A đã tự công khai danh tính của mình. A hóa ra là Jo Duk Jae - một nam diễn viên kỳ cựu có 20 năm kinh nghiệm với nhiều vở kịch, phim truyền hình và điện ảnh.

Vào ngày 17.10, Jo Duk Jae đích thân đứng ra giải thích và một lần nữa khẳng định mình trong sạch. Trong một cuộc phỏng vấn, ông chia sẻ: “Tôi đã có gia đình. Sao tôi có thể làm hành động tấn công tình dục một cách vô liêm sỉ trước ánh mắt của các nhân viên đoàn làm phim được chứ?”. Tài tử lão làng tuyên bố: “Vào phiên xét xử thứ hai, tôi sẽ ngay lập tức nộp đơn kháng cáo lên tòa án tối cao. Nếu công lý còn hiện diện, tòa án tối cao sẽ chứng minh sự vô tội của tôi”.

Trong khi đó, nạn nhân B phản hồi: “Tôi thấy Jo Duk Jae đã tự tiết lộ tên tuổi của mình và đưa ra ý kiến trong cuộc phỏng vấn vừa qua. Tôi bị sốc và cảm thấy cay đắng, ông ta đã bị kết án nhưng giờ lại khẳng định tòa án đã đưa ra phán quyết sai ư? Ông ta bảo sẽ kháng cáo và vụ án giờ đây sẽ được đưa ra tòa án tối cao, vậy thì tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo sớm”.

Trước khi nhận phán quyết trên, thì hồi tháng 12.2016, Jo Duk Jae được tuyên vô tội dù phía công tố định án 5 năm tù. Nguyên nhân là do tòa án xác nhận, chính đạo diễn đã hướng dẫn cho cảnh quay đó. Tuy nhiên, B lại không được thông báo về phân cảnh ngoài kịch bản đó. Đến phiên phúc thẩm ngày 13.10, nam diễn viên này bị kết tội quấy rối tình dục.

Jo Duk Jae là nam diễn viên không quá xa lạ với những người yêu mến điện ảnh Hàn Quốc. Ông sở hữu gia tài các tác phẩm màn ảnh rộng đồ sộ mà nổi bật nhất có thể kể đến là The Host (Quái vật sông Hàn), The Chaser, Thirst, I Saw The Devil, Wonderful Nightmare… Bên cạnh đó, ông còn được khán giả màn ảnh nhỏ biết đến với vai diễn trong sê-ri truyền hình Rude Miss Young Ae đình đám. Jo Duk Jae bất ngờ vắng mặt trong mùa thứ 16 của phim và cũng vừa bị hủy vai một dự án vì ảnh hưởng từ vụ lùm xùm quấy rối tình dục này.

Thanh Đào