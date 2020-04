Nam diễn viên nhận đóng 'Hi Bye Mama' vì muốn được làm chồng Kim Tae Hee

Tối 21.4, Lee Kyu Hyung xuất hiện trong chương trình radio Kim Young Chul Power FM của SBS và tiết lộ nhiều điều thú vị xoay quanh bộ phim Hi Bye Mama, vừa mới kết thúc vào tối 19.4 vừa qua. Trên các diễn đàn phim ảnh, màn thể hiện của anh trong tác phẩm được khán giả đánh giá cao. Tuy nhiên, nam diễn viên thẳng thắn tiết lộ lý do anh nhận vai diễn này đều không hề liên quan đến nội dung hay tính chất nhân vật.

Trước câu hỏi về cảm nhận khi hợp tác với Kim Tae Hee, Lee Kyu Hyung thẳng thắn đáp anh nhận lời mời đóng phim Hi Bye Mama nhanh chóng vì nghe nói được làm chồng của Kim Tae Hee. Thậm chí, lúc xác nhận góp mặt trong dự án, anh còn chưa đọc qua kịch bản. Chia sẻ thật lòng của tài tử 37 tuổi khiến mọi người “dở khóc dở cười”.

Lee Kyu Hyung (trái) hào hứng khi nói về chuyện hợp tác với Kim Tae Hee ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tiết lộ của Lee Kyu Hyung cũng trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi. Phần lớn đều tỏ ra đồng tình với quyết định “nhanh, gọn, lẹ” của anh bởi việc sánh vai bên Kim Tae Hee đều là mơ ước của nhiều nam nghệ sĩ nói riêng và cánh mày râu nói chung tại Hàn Quốc . Một dân mạng còn khẳng định: “Không cần làm chồng Kim Tae Hee, chỉ cần được đóng chung phim với chị ấy thì tôi cũng chịu ngay”.

Trong Hi Bye Mama, Lee Kyu Hyung đảm nhận vai bác sĩ Jo Kang Hwa và là chồng của hồn ma Cha Yu Ri (Kim Tae Hee). Về sau, anh không ngừng dằn vặt khi biết được vợ cũ luôn bên cạnh mình và vợ mới Oh Min Jung (Go Bo Gyeol) cùng con gái.

Kim Tae Hee và Lee Kyu Hyung làm việc ăn ý trong phim Hi Bye Mama ẢNH: TVN DRAMA

Dù đã có chồng Bi Rain và sinh hai con gái, Kim Tae Hee vẫn tạo được “phản ứng hóa học” tốt với Lee Kyu Hyung. Cả hai có nhiều cảnh quay lãng mạn và hạnh phúc, mang đến không khí gia đình đầm ấm thật sự trên màn ảnh nhỏ. Đáng tiếc, cặp đôi không có cái kết đẹp trên phim, bởi nhân vật Cha Yu Ri đành phải vĩnh viễn ra đi sau 49 ngày được hồi sinh sống cùng những người mà mình thương yêu.

Hiện Kim Tae Hee và Lee Kyu Hyung vẫn chưa nhận dự án mới. Nhiều fan hy vọng hai nghệ sĩ có dịp hợp tác một lần nữa và có thể nhận được kết thúc tốt đẹp hơn trong Hi Bye Mama.