Nam diễn viên ‘Star Wars’ qua đời

Sau khi tài tử sinh năm 1944 qua đời, gia đình có nguyện vọng người hâm mộ sẽ quyên góp cho quỹ của Peter Mayhew thay vì mua hoa và quà để bày tỏ sự kính trọng đối với nam diễn viên tài năng này.

Trước khi trở thành diễn viên, Peter Mayhew là một nhân viên bàn giấy tại một bệnh viện ở London, Anh. Peter Mayhew được chọn vào vai Chewbacca vì chiều cao vượt bậc 2,18m. Vai diễn của Peter Mayhew trong phim Chiến tranh giữa các vì sao là một Wookies với thân hình cao lớn, người đầy lông đến từ hành tinh Kashyyyk. Dù chưa bao giờ được lộ mặt và không có thoại trong phim nhưng Peter Mayhew vẫn thể hiện xuất sắc vai diễn Chewbacca của mình bằng những biểu cảm và ngôn ngữ hình thể để mang đến hình ảnh chiến binh Wookies sống động. Hình ảnh này đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trên khắp thế giới . Theo gia đình của Peter Mayhew, ông đã dành nhiều tâm huyết cho vai diễn này: “Peter đã dành cả trái tim và linh hồn cho Chewbacca. Điều đó được thể hiện qua từng thước phim".

Nam diễn viên đã đảm nhận vai Chewbacca trong ba phần đầu tiên của Star Wars (1977) cùng The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983), Revenge of the Sith (2005) và The Force Awakens (2015).