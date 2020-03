Nam Em - Nam Anh từng tổn thương khi bị so sánh với nhau

Chương trình Thiếu niên nói tuần này lắng nghe tâm sự của cô bé Phương Anh về việc thường bị mọi người so sánh với em trai song sinh của mình từ ngoại hình đến thành tích học tập khiến Phương Anh cảm thấy áp lực và lo sợ khi thành tích học tập không bằng với em trai.

Chính vì thế, chương trình đã mời chị em Nam Em - Nam Anh chia sẻ câu chuyện của chính mình và gửi lời khuyên đến các bạn trẻ . Nam Em - Nam Anh cho biết: "Ngay từ thời đi học, Nam Em và Nam Anh luôn bị so sánh là ai đẹp hơn, ai học giỏi hơn. Mặc dù biết rằng đó chỉ là lời nói vui thôi nhưng thà rằng người ta so sánh với người ngoài còn hơn so sánh với người trong nhà. Việc so sánh đó vô tình làm tổn thương cả hai thôi". Nam Em cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ: "Lời khuyên của Nam Em không chỉ dành riêng cho những cặp song sinh mà dành cho tất cả mọi người. Nếu bản thân bị tác động bởi gia đình và xã hội làm cho ý chí của mình trở nên yếu đuối và suy sụp thì mình hãy nên học cách đối diện với nó và vượt qua nó thay vì mình "nuông chiều" nó".