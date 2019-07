Nam thần Kim Jae Joong lên kế hoạch tự tay pha cà phê cho fan Việt

Được biết, mới đây anh cả nhóm JYJ đã mở Fanship - câu lạc bộ dành cho người hâm mộ trực tuyến toàn cầu với hi vọng có cơ hội giao lưu, gần gũi hơn với khán giả. Trong lần trở lại Viêt Nam, ngôi sao đình đám một thời của DBSK đã dành nhiều ưu ái cho thành viên fanship bằng nhiều quà tặng đặc biệt như: bộ kit chào mừng, xem video độc quyền và vé tham dự đêm nhạc Việt - Hàn có sự tham gia của anh.

Đặc biệt, trong chuyến trở lại Việt Nam sắp tới, giọng ca 33 tuổi đã lên kế hoạch tổ chức sự kiện Barista with Kim Jae Joong với nhiều bất ngờ dành cho người hâm mộ TP.HCM. Đây là một buổi phục vụ cà phê do chính tay sao phim Bảo vệ ông chủ thực hiện, tuy nhiên, số lượng người tham gia không nhiều nhằm đảm bảo chất lượng cũng như thời lượng chương trình. Không chỉ làm nhân viên pha chế, phục vụ đồ uống cho fan, đây cũng là dịp nam thần xứ Hàn có cơ hội giao lưu với người hâm mộ. Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 25.7 tới.

Nam ca sĩ 33 tuổi có nhiều năm kinh doanh đồ uống tại Hàn Quốc ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngay sau buổi phục vụ cà phê cho người hâm mộ, Kim Jae Joong sẽ có buổi ký tặng và biểu diễn tại đêm nhạc Việt - Hàn vào chiều và tối 26.7 tại nhà hát Hòa Bình. Đây sẽ là lần hội ngộ mới nhất giữa nam ca sĩ và người hâm mộ Việt sau 5 năm kể từ khi mỹ nam họ Kim cùng 2 thành viên khác của JYJ tổ chức concert tại TP.HCM hồi tháng 8.2014.

Người hâm mộ Kpop không còn xa lạ với hình ảnh của ông chủ Kim Jae Joong bên cạnh hình tượng một nam ca sĩ, diễn viên đình đám. Anh sở hữu nhiều hoạt động kinh doanh trong đó có dịch vụ đồ uống. Năm 2013, nam ca sĩ từng mở quán cà phê nổi tiếng tại Seoul (Hàn Quốc), thu hút đông đảo người hâm mộ. Mới đây, chủ nhân hit Just another girl còn cho ra đời thương hiệu trà sữa riêng và tấn công sang thị trường Nhật Bản.

Kim Jae Joong sinh năm 1986, được biết đến là một trong những nam thần tượng thế hệ hai sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại làng nhạc Kpop. Nam ca sĩ ra mắt lần đầu vào năm 2003 với tư cách là thành viên của DBSK - Những vị thần phương Đông. Trong khoảng thời gian hoạt động dưới trướng của “gã khổng lồ” SM, tên tuổi của mỹ nam họ Kim gắn liền với những bài hát đã đưa anh và DBSK đi vào huyền thoại Kpop như: Hug, Forever love, why did i fall in love with you, O, Bolero, The way you are… và đỉnh cao là Mirotic.

Trong quá khứ, nam thần sinh năm 1986 từng nhiều lần đến Việt Nam tham gia nhiều hoạt động như: quảng bá ASIAD, tổ chức fan meeting cá nhân và concert cùng hai thành viên JYJ ẢNH: CJES ENTERTAINMENT

Tháng 7.2009, Kim Jae Joong cùng hai thành viên khác đâm đơn kiện SM, tách ra hoạt động riêng với tên JYJ. Đến nay, ngoại trừ Park Yoochun, hai mảnh ghép còn lại của nhóm là Kim Jae Joong và Kim Junsu đang tập trung vào các dự án cá nhân. Mới đây nhất, anh cả nhóm JYJ vừa phát hành album Flawless Love vào tháng 4.2019 và thu về những thành công nhất định.

Bên cạnh vai trò ca sĩ, Kim Jae Joong còn lấn sân sang phim ảnh và sở hữu nhiều tác phẩm như: Người đưa thư đến thiên đường, Bảo vệ ông chủ, Siêu sao và sát thủ, Bác sĩ Jin, Điệp viên, Bộ ba…