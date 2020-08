‘Nam thần’ Troye Sivan kể về tuổi trẻ nổi loạn trong MV mới

Rager Teenager! của Troye Sivan là ca khúc đầy tâm trạng khi nam nghệ sĩ nhớ lại những ngày còn trẻ đầy bốc đồng và nổi loạn. Trong MV Rager Teenager!, người xem nhìn thấy Troye Sivan đang ngồi trong bồn tắm. Khi lời bài hát tiếp tục vang lên, khuôn mặt của nam ca sĩ càng lúc càng trở nên méo mó do các hiệu ứng hình ảnh lượn sóng.

Nhiều người hâm mô nhận xét Rager Teenager! có chất nhạc lạ lẫm dù vẫn là bữa tiệc âm nhạc mang phong cách pop quen thuộc từ Troye Sivan. Do đó, MV làm nhiều người yêu nhạc chú ý ngay khi vừa được tung ra vào ngày 5.8. Chia sẻ ca khúc trên Instagram, Troye Sivan cho biết Rager Teenager! là “bài hát dành riêng cho bản thân tôi”. Đây là nhạc phẩm thứ ba nằm trong mini album In a Dream sắp ra mắt của Troye Sivan. Trong tháng 7 qua, Troye Sivan đã trình làng hai single mang tên Easy và Take Yourself Home.

Nhận xét về dự án âm nhạc mới nhất, Troye Sivan so sánh In a Dream như một “câu chuyện vẫn chưa được kể hết”. Troye Sivan nói với tạp chí Rolling Stone: “Các bài hát này khai phá quãng thời gian như tàu lượn siêu tốc trong đời tôi, khi những cảm xúc và suy nghĩ mới mẻ đến mức khiến chính tôi giật mình. Nghe lại những bài hát và khoảnh khắc đó thực sự không phải là điều dễ dàng, nhưng tôi tự hào vì dự án âm nhạc này và rất nóng lòng được chia sẻ cùng mọi người”.

Troye Sivan cho biết tất cả những bài hát trong In a Dream nghe khá khác nhau: “Mỗi ca khúc là điều cần bày tỏ của bản thân vào một thời điểm nhất định. Tôi không nghĩ mình đang viết nhạc cho album cá nhân mà chỉ đơn giản là viết lại những cảm xúc đang có”.

Mini album ‘In a Dream’ của Troye Sivan sẽ chính thức lên kệ vào ngày 21.8 Ảnh: AFP

Sau khoảng thời gian “đóng băng“ các dự án âm nhạc do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 , Troye Sivan cho biết anh cùng ê-kíp khởi động lại những kế hoạch đã từng dự tính trước đó. In a Dream là dự án được ưu tiên hàng đầu lúc này. Theo kế hoạch, In a Dream sẽ lên kệ và có mặt trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào ngày 21.8.

Trước đây, Troye Sivan từng gửi lời mời hợp tác đến những người có khả năng về đồ họa để cùng sản xuất các MV mới. Thay vì hợp tác cùng nhiều đội ngũ tên tuổi, Troye Sivan muốn giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn giữa dịch Covid -19 và động thái này của ca sĩ nhận được nhiều lời khen.

Troye Sivan thừa nhận là người đồng tính vào năm 2013, trước khi ký hợp đồng với công ty Universal Music Australia. Một năm sau, Troye Sivan ra mắt đĩa nhạc đầu tay có tên TRXYE và được xếp thứ 5 tại Billboard 200 (Mỹ). Ca khúc chủ đề Happy Little Pill được chứng nhận đĩa vàng tại Úc trong năm 2014.