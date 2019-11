Nam thần tượng Kpop rời nhóm sau khi bị ‘khui’ quá khứ nợ nần, trộm cắp

Thông tin Wonho rời Monsta X được đưa ra bởi công ty quản lý Starship Entertainment. Được biết, đây là quyết định dựa trên mong muốn của nam thần tượng nhằm tránh gây rắc rối cho cả nhóm. Bên cạnh việc thông báo quyết định của “gà cưng”, phía công ty nói trên tuyên bố họ vẫn sẽ tiếp tục hành động pháp lý chống lại những tin đồn ác ý hướng đến ngôi sao 26 tuổi. Sau sự ra đi của mỹ nam sinh năm 1993, Monsta X sẽ chỉ hoạt động với 6 thành viên kể từ nay.

Bên cạnh thông báo gây sốc từ phía Starship Entertainment, nam ca sĩ 26 tuổi cũng gửi một bức tâm thư đến fan. “Đầu tiên, tôi muốn xin lỗi vì không những không thể giữ lời hứa rằng tôi sẽ chỉ mang đến những kỷ niệm đẹp cho người hâm mộ mà còn làm họ đau đớn. Hơn nữa, tôi xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng vì vấn đề cá nhân của tôi… Xin chân thành cảm ơn các bạn đã mang lại những kỷ niệm thật quý giá”, thần tượng 9X mở lời. Nghệ sĩ trẻ cũng gửi lời xin lỗi đến các thành viên trong nhóm và khẳng định bản thân luôn trân trọng, yêu quý những đồng đội của mình.

Quyết định rời nhóm của Wonho khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, bất ngờ bởi những thông tin mà Jung Da Eun và Han Seo Hee đưa ra vẫn chưa được làm rõ ẢNH: STARSHIP ENTERTAINMENT

Nói về ồn ào cá nhân, Wonho bộc bạch: “Đã có lúc tôi chưa trưởng thành và phạm phải những sai lầm lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, khi đã là một thực tập sinh và được ra mắt công chúng, tôi đã luôn nỗ lực, chăm chỉ làm việc để không hổ thẹn với chính mình”. Bức thư của giọng ca sinh năm 1993 tiếp tục ngập tràn những lời xin lỗi: “Tôi xin lỗi vì đã gây tổn hại cho các thành viên do những vấn đề không may liên quan đến tôi. Hơn bất cứ điều gì, tôi xin lỗi vì đã làm thất vọng những người hâm mộ đã tin tưởng vào mình. Tôi đã đi đến quyết định này sau khi thấy mọi người gặp nhiều khó khăn vì mình”. Cuối thư, anh hi vọng các fan tiếp tục ủng hộ cho Monsta X và tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên ở lại đồng thời khẳng định những đồng đội cũ quá tốt để phải chịu những tổn thương không đáng có chỉ vì ồn ào lần này.

Trước khi rời Monsta X, Wonho bị Jung Da Eun - một mỹ nam chuyển giới nổi tiếng đăng bức ảnh chụp nam ca sĩ lên trang cá nhân kèm lời nhắn gây sốc: “Ho Seok à (tên thật của Wonho), chính xác là khi nào cậu mới trả tiền cho tôi đây?”. Không dừng lại ở đó, Jung Da Eun còn tố cựu thành viên nhóm Monsta X nợ tiền đặt cọc nhà lên đến hàng triệu won sau đó lặn mất tăm không trả lại. Trong quá trình hai người sống chung, nam thần tượng 26 tuổi được cho là đã lấy đồ của người bạn họ Jung đem rao bán trên một trang thương mại điện tử.

Không chỉ có Jung Da Eun, bạn gái của mỹ nam này là Han Seo Hee (người đẹp tai tiếng được biết đến với tư cách là tình cũ của TOP) cũng bất ngờ tố Wonho mượn cô 30 triệu won (gần 600 triệu đồng) từ 6 năm trước nhưng mãi không trả. Thậm chí, mỹ nhân này còn khẳng định nhiều bạn bè của cô có thể đứng ra xác nhận chuyện này. Han Seo Hee thậm chí không ngần ngại tiết lộ rằng Wonho từng phải vào trại cải tạo vào năm 2008 vì tội trộm cắp.

Chân dung hai nhân vật thị phi đang khiến Monsta X lao đao ẢNH: INSTAGRAM NV

Ngoài Wonho, một thành viên khác của Monsta X là Shownu cũng bị Han Seo Hee tố có quan hệ tình cảm mờ ám với một phụ nữ đã có chồng. Trước khi khiến Starship Entertainment lao đao với thông tin bất lợi cho 2 thành viên nhóm Monsta X, người đẹp họ Han cũng từng là cái tên làm YG Entertainment “lên bờ xuống ruộng” với bê bối chất cấm của TOP (nhóm Big Bang) và B.I (nhóm iKON).

Wonho sinh năm 1993 và là nam thần tượng nổi tiếng tại xứ kim chi với tư cách là thành viên của Monsta X. Nhóm nhạc nhà Starship Entertainment ra mắt năm 2015 với đội hình gồm 7 thành viên. Trong 4 năm hoạt động, Monsta X sở hữu nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như: X, Dramarama, Hero, Rush, Trespass… Tháng 8.2018, nhóm từng có cơ hội đến Việt Nam và biểu diễn trong đêm nhạc Việt - Hàn tổ chức tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Scandal mới nhất từ Wonho được xem là một cú sốc lớn nhất đối với Monsta X kể từ nhóm nhóm debut đến nay. Sau sự ra đi của nam ca sĩ 26 tuổi, người hâm mộ đang hoang mang, lo lắng cho số phận của Shownu khi ngôi sao này là cái tên thứ 2 bị “bóc phốt”.