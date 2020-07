‘Nàng Dae Jang Geum’ Lee Young Ae nổi danh ở nước có 5.300 tấn vàng

The Korea Times hôm 15.7 đưa tin Đệ nhất phu nhân Uzbekistan - Ziroatkhon Hoshimova bày tỏ lòng cảm kích trước sự ưu ái mà nữ diễn viên dành cho khán giả quốc gia Trung Á này. Theo công ty quản lý của Lee Young Ae, vợ của Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev cảm ơn mỹ nhân xứ kim chi vì cô đã tặng bản quyền bộ phim Saimdang, Memoir of Colors (tựa Việt: Sư Nhâm Đường, Nhật ký Ánh sáng) - tác phẩm truyền hình có kinh phí đầu tư lớn do nữ diễn viên đóng chính năm 2017 - để phát sóng miễn phí tại Uzbekistan.

Chạm vào trái tim của người dân Uzbekistan

Đệ nhất phu nhân Uzbekistan viết rằng bà “rất hài lòng và cảm kích khi nghe về vai trò của Lee Young Ae” trong việc giúp phim được phát sóng miễn phí tại nước này. Đồng thời, bà Ziroatkhon Hoshimova ca ngợi hành động của nữ diễn viên “rất có ý nghĩa vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát”.

“Tôi luôn đánh giá cao tình yêu và tình cảm của cô ấy đối với Uzbekistan. Những việc làm tốt của Lee Young Ae đã chạm vào trái tim sâu thẳm của chúng tôi”, tờ The Korea Times trích lời của Đệ nhất phu nhân Uzbekistan.

Bộ phim Saimdang, Memoir of Colors được phát sóng tại Hàn Quốc từ tháng 5.2017, có kinh phí đầu tư khoảng 18,2 triệu USD. Tác phẩm chẳng khác nào một cuốn biên niên sử ghi chép lại cuộc đời và sự nghiệp của nữ danh họa Shin Saimdang (Thân Sư Nhâm Đường) nổi tiếng ở đầu thế kỷ 16 dưới triều đại Joseon. Với sự góp mặt của hai diễn viên hạng A Lee Young Ae và Song Seung Heon, phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng ngay khi trình chiếu trên Đài SBS. Trong phim, Lee Young Ae đóng vai Shin Saimdang, một phụ nữ mẫu mực và tài năng, đồng thời là một người vợ và người mẹ đáng kính. Bộ phim dài 28 tập, đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ của mỹ nhân sau nhiều năm vắng bóng.

Lee Young Ae bắt tay Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev tại bữa tiệc chiêu đãi do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tổ chức vào tháng 11.2017. Đệ nhất phu nhân Ziroatkhon Hoshimova đứng thứ ba từ trái sang (ảnh trái), đứng bên phải (ảnh phải) Ảnh: Yonhap

Theo The Korea Times, "nàng Dae Jang Geum" đã kiên trì thuyết phục nhà sản xuất tặng bản quyền tác phẩm vì lo ngại giá cao khiến người hâm mộ ở Uzbekistan mất cơ hội thưởng thức các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Nữ diễn viên luôn quan tâm đến việc quảng bá văn hóa xứ kim chi qua phim ảnh để giúp 200.000 kiều bào Hàn Quốc sống tại Uzbekistan có thể tiếp cận với các sản phẩm giải trí của quê nhà.