'Nàng Út' Quế Trân hội ngộ 'chàng Ba' Quang Khải tại Hà Nội

Chuyện tình Khau Vai (tác giả: PGS - TS Nguyễn Thế Kỷ, chuyển thể cải lương Hoàng Song Việt, đạo diễn: NSND Triệu Trung Kiên) từng được Nhà hát Cải lương Việt Nam ra mắt vào năm 2013. Năm 2019, Chuyện tình Khau Vai đã có một phiên bản mới khi trở thành vở ra mắt đầu tiên của Sân khấu cải lương mới Đại Việt, với vai chính nàng Út được thể hiện bởi NSƯT Quế Trân, sánh đôi cùng chàng Ba do NSƯT Quang Khải thủ vai.

Vở diễn lần này là sự kết hợp giữa Nhà hát Cải lương Việt Nam và Sân khấu cải lương mới Đại Việt (TP.HCM), với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng hai miền như: NSƯT Quang Khải, NSƯT Dạ Ngọc Hương, NSƯT Thiên Hoa, NSƯT Quế Trân, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Phượng Loan, Chuông vàng vọng cổ Võ Minh Lâm, Huy chương vàng Tài năng trẻ cải lương 2017 Như Quỳnh, top 3 Chuông vàng vọng cổ Minh Hải…

Trong phiên bản 2020, vở diễn sẽ là sự kết hợp giữa hai phiên bản năm 2013 và 2019 với các vai chính được các nghệ sĩ thay nhau đảm nhận như vai nàng Út sẽ do NSƯT Quế Trân và Như Quỳnh thể hiện, vai Cố Sầu do Võ Minh Lâm và Minh Hải cùng đảm nhiệm, vai Bà Liểng do NSƯT Phượng Loan và NSƯT Dạ Ngọc Hương thể hiện… Vở sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ tối 12.7 trên kênh VTC1 và VTC8.