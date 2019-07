Netflix cắt cảnh tự tử máu me của nữ chính trong loạt phim 17+

Hai năm kể từ khi phát hành mùa đầu tiên, những thước phim ghi lại cảnh Hannah Baker (Katherine Langford thủ vai) tự kết liễu mạng sống vẫn còn là nỗi ám ảnh, lo lắng của nhiều người bởi đoạn phim có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của người xem. Cụ thể, trong phân đoạn dài khoảng 3 phút, nữ chính của phim ngồi trong bồn tắm, khóc trong bế tắc, tuyệt vọng và cuối cùng tìm đến cái chết. Nhà sản xuất đã dành khoảng thời gian đủ dài để mô tả chi tiết từ cách thức Hannah tự tử, biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt nhân vật và không thể thiếu những hình ảnh máu me. Sau khi cắt bỏ đoạn phim kể trên, người xem mới vẫn có thể hiểu lý do Hannah qua đời thông qua chi tiết nhân vật nhìn vào chiếc gương và phản ứng của bố mẹ cô.

Trong một tuyên bố mới đây, Netflix khẳng định cảnh phim tự tử của Hannah từ mùa 1 của loạt phim 13 Reasons Why đã được chỉnh sửa lại sau khi họ nghe lời khuyên từ các chuyên gia y tế. “Khi chúng tôi chuẩn bị ra mắt phần ba vào cuối mùa hè này, chúng tôi đã chú ý đến cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh bộ phim. Vì vậy, theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, bao gồm bác sĩ Christine Moutier - Giám đốc y tế tại Tổ chức phòng chống tự tử Hoa Kỳ, chúng tôi đã quyết định với nhà sáng tạo series Brian Yorkey cùng các nhà sản xuất để chỉnh sửa cảnh mà Hannah tự kết liễu đời mình”, “gã khổng lồ” trực tuyến Mỹ cho biết.

Cảnh tự tử của nữ chính được nhắc đi nhắc lại trong suốt 2 năm qua ẢNH: NETFLIX

Trước đó, khi tập phim của 13 Reasons Why được phát hành vào tháng 4.2017, phân cảnh tự tử của nữ chính đã vấp phải ý kiến phản đối từ các tổ chức về sức khỏe, tâm thần. Một phát ngôn viên của nhóm chuyên gia Tâm thần học tại Royal College of Psychiatrists (Anh) nhận định rằng những mô tả kịch tính, chi tiết về chuyện tự tử của Hannah là không cần thiết và cảnh phim có thể khiến những khán giả trẻ dễ bị ám ảnh và có nguy cơ bắt chước hành vi này.

Trong một báo cáo được phát hành hồi đầu năm 2019 trên tạp chí của Viện Tâm thần Trẻ em và Thiếu niên Hoa Kỳ cho thấy tình trạng tự tử ở thanh thiếu niên nước này đã tăng 28,9% trong 6 tháng sau khi 13 Reasons Why phát sóng tập đầu tiên. Trong báo cáo, dù tác giả không trích dẫn mối quan hệ trực tiếp giữa bộ phim và sự gia tăng hiện trạng tự tử song vẫn khẳng định một trong những nguyên nhân khiến con số tự tử gia tăng trong giai đoạn nói trên là do tác động tiêu cực của thế giới trực tuyến. Báo cáo cũng kêu gọi các phương tiện truyền thông cần xây dựng chu đáo các nội dung phát hành trên internet để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến đối tượng tiếp nhận, nhất là những khán giả dễ bị tổn thương.

Bỏ qua loạt tranh cãi xung quanh hai mùa trước, Netflix chuẩn bị tung mùa ba của loạt phim nổi tiếng này ẢNH: NETFLIX

13 Reasons Why là một series truyền hình do Netflix phát hành dựa trên cuốn tiểu thuyết Thirteen Reasons Why được Jay Asher trình làng năm 2007. Nội dung loạt phim xoay quanh vụ tự tử của Hannah Baker sau khi nữ chính này phải chịu đựng những hành vi nhục mạ từ bạn bè trong trường. Trước khi qua đời, cô đã ghi lại đoạn băng mô tả 13 lý do khiến bản thân kết liễu đời mình.

Bất chấp những tranh cãi liên quan đến những chi tiết về tự tử, hiếp dâm cùng nhiều nội dung người lớn khác, 13 Reasons Why vẫn là loạt phim ăn khách của Netflix trong hai năm qua. Sau mùa một nhận về nhiều ý kiến tích cực lẫn nhưng lời chỉ trích, tập mở màn của mùa hai vẫn thu hút 6 triệu lượt xem. Phim được dán nhãn 17+, trong một số tập chứa nội dung nhạy cảm, nhà sản xuất đã có cảnh báo ở đầu phim để khán giả cân nhắc trước khi thưởng thức tác phẩm. Trong năm 2019, nhà sản xuất sẽ tiếp tục trình làng mùa 3 của loạt phim truyền hình nói trên.