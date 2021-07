Netflix gỡ phim Pine Gap có hình ảnh đường lưỡi bò vi phạm chủ quyền Việt Nam

Ngày 25.6, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã phát hiện ra các hình ảnh sai trái về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong bộ phim truyền hình Pine Gap, được cung cấp trên dịch vụ của Công ty Netflix tại Việt Nam.

Cụ thể, hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp trên biển Đông xuất hiện tại phút thứ 12 của tập 2 và phút thứ 52 của tập 3 trong tổng số 6 tập của bộ phim này.

Việc để xuất hiện các thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam trong các tập phim nêu trên của Công ty Netflix đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Việt Nam.

Khoản 3 và khoản 4 điều 9 luật Báo chí nêu rõ: nghiêm cấm cung cấp những nội dung kích động chiến tranh, vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc…

Bên cạnh đó, theo khoản 4 điều 11 luật Điện ảnh, nghiêm cấm các nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc…

Về mặt xã hội, vi phạm của Công ty Netflix làm tổn thương tình cảm và gây phẫn nộ đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong 12 tháng qua, Công ty Netflix bị phát hiện cung cấp phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam khi cung cấp dịch vụ đến người sử dụng tại Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 7 và tháng 8.2020, lần lượt 2 bộ phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) và Bà Ngoại trưởng (Madam Secretary) phát trên dịch vụ của Công ty Netflix bị phát hiện có các hình ảnh bản đồ có hình lưỡi bò phi pháp trên biển Đông.

Với việc Công ty Netflix lần thứ 3 liên tiếp cung cấp phim có hình ảnh vi phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam, ngày 25.6, Cục tiếp tục có văn bản yêu cầu Công ty Netflix ngay lập tức gỡ bỏ các bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung vi phạm chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 30.6, Công ty Netflix đã gỡ bỏ bộ phim này trên dịch vụ tại Việt Nam.