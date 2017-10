Theo Variety, cuối quý ba năm nay, Netflix báo cáo rằng họ đã nợ 4,89 tỉ USD, nhiều hơn khoản nợ 3,36 tỉ USD từ năm ngoái. Netflix đã nâng khoản nợ vốn đã khổng lồ của mình lên thêm 1,5 tỉ USD là để tiếp tục tăng ngân sách cho sản xuất chương trình nguyên bản, chương trình gốc năm tới. Công ty còn có mục tiêu chi khoảng từ 7 - 8 tỉ USD vào nội dung mở rộng năm 2018.



Xem truyền hình thời buổi này khán giả bực bội vì quảng cáo và phải trả nhiều tiền cho hóa đơn cáp mỗi tháng. Netflix đã trở thành ''ông lớn'' trong thế giới truyền hình khi loại bỏ tất cả những điểm mà người xem không hài lòng khi nghĩ đến chiếc tivi. Nhưng công ty không hề dừng lại, họ nâng tiêu chuẩn vốn đã được đánh giá là tốt lên tầm cao mới, đặc biệt đánh vào nội dung.

Theo Variety phân tích, nội dung là điều quan trọng nhất đối với Netflix, nếu không có nội dung chất lượng, Netflix sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao họ đã quyết định rằng điều quan trọng là phải sẵn sàng chi hàng tấn tiền lợi nhuận và chịu mất mát để cho ra nội dung “chất” cho khán giả trên toàn cầu. Họ muốn tạo ra nhiều sản phẩm tuyệt vời, cho công chúng nhiều lựa chọn hơn ngoài những loạt phim vang danh: Stranger Things, Orange is the New Black và The Defenders.

Netflix muốn phát triển lớn hơn hiện nay nên đòi hỏi rất nhiều tiền. Họ tin rằng muốn mở rộng, trở thành dịch vụ phát trực tuyến không hãng truyền hình nào địch nổi nên cần phải mở rộng nội dung ra tất cả các thể loại khác nhau để thu hút lượng khán giả lớn hơn.

Thay vì hướng tới lợi nhuận tức thời, Netflix đã chọn kiên trì mục tiêu phát triển lâu dài của công ty mình. Nếu thất bại, hậu quả sẽ cực kỳ khắc nghiệt do họ đang nợ số tiền khổng lồ và thêm khoản nợ lớn hơn nữa dự định sẽ tăng trong năm tới.

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy họ sẽ thất bại bởi công ty tăng trưởng hằng năm và sở hữu một số chương trình truyền hình hay nhất. Do vậy, chuyện Netflix sẵn sàng mượn nợ nhiều hơn để mang lại nội dung gốc phong phú hơn, hay hơn cho người xem là chuyện tốt với tất cả mọi người.

Tạ Ban