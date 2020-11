Ngắm nhan sắc của top 35 thí sinh vào bán kết Miss Tourism Vietnam 2020

TOP 35 CỦA MISS TOURISM VIETNAM 2020 1. Vương Tú Vy, cao 167cm - số đo 3 vòng 84-62-90, đến từ TP.HCM - Sinh viên trường ĐH Ngoại Thương 2. Nguyễn Ngọc Ánh Ngân, cao 170cm, 80-64-93, đến từ Lâm Đồng - Sinh viên trường ĐH Kinh tế tài chính 3. Lê Phương Tuyết, cao 169cm, 84-62-93, đến từ Đồng Tháp - Sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ 4. Đặng Thanh Ngân, cao 167cm, 80-66-90, đến từ Đắk Nông - Sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM 5. Trần Thị Đông Phương, cao 175,5cm, 74-59-85, đến từ Huế - Tốt nghiệp THPT và hiện đang làm người mẫu tự do 6. Trần Thị My, cao 172cm, 79-68-86, đến từ Bạc Liêu – Tốt nghiệp cao đẳng y tế 7. Nguyễn Ngọc Thy Thy, cao 168cm, 83-65-94, đến từ Quảng Ngãi – Người mẫu tự do 8. Nguyễn Thị Thanh Ngân, cao 168cm, 77-65-98, đến từ Tiền Giang - Sinh viên ĐH Công Nghệ TPHCM 9. Phan Lê Hoàng An, cao 171, 82-57-93, đến từ TP.HCM 10. Đinh Thị Ngọc Thảo Vy, cao 172cm, 80-59-91, đến từ Đắk Lắk – Sinh viên ĐH Công nghiệp TPHCM 11. Bùi Thị Thanh Thủy, cao 169cm, 80-65-89, đến từ Phú Yên – Công tác tại nhạc viện TP.HCM, ca sĩ tự do 12. Trương Quỳnh Ngọc, cao 168cm, 82-62-91, đến từ TP.HCM - Sinh viên đại học Công nghệ TPHCM 13. Phạm Thu Hà, cao 173cm, 81-60-85, đến từ TP.HCM – Nhân viên văn phòng 14. Nguyễn Đăng Triều, cao 168cm, 78-60-85, đến từ TP.HCM – Du học sinh Úc 15. Lê Trần Bình An, cao 171, 80-62-85, đến từ Kiên Giang – Mẫu ảnh tự do 16. Ngô Mỹ Hải, cao 171cm, 84-64-91, đến từ Đắk Lắk – Người mẫu tự do, MC 17. Lê Thị Phương Thảo, cao 172cm, 80-59-90, đến từ Hà Nội – Thạc sĩ MBA Luxury Brand Management 18. Lê Thị Thu Tâm, cao 170cm, 81-59-90, đến từ TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa – Tốt nghiệp Đại học Khánh Hòa 19. Phạm Thị Hà, cao 167cm, 79-62-91, đến từ Hải Dương - Sinh viên Học viện Tài chính 20. Nông Thị Thiêng, cao 167cm, 77-56-88, đến từ Cao Bằng - Tốt nghiệp ĐH Nội vụ 21. Nguyễn Công Phương Mai, cao 168cm, 80-57-90, đến từ Hà Nội – Đang là Tiếp viên Hàng không 22. Võ Thị Diễm Ngọc, cao 168cm, 86-60-92 23. Bùi Bích Diệp, cao 167cm, 78-63-93, đến từ Hà Nội – Làm việc tại tổ chức Phi chính phủ ActionAid VietNam 24. Vũ Minh Thư, cao 169cm, 82-59-89, đến từ Nam Định – Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 25. Hoàng Thị Ngọc Nhi, cao 168cm, 82-65-92, đến từ Đắk Nông – Sinh viên Đại học Tây Nguyên 26. Trần Thị Phương Nhung, cao 170cm, 86-63-90, đến từ Quảng Bình - Sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân 27. Đào Hoàng Anh, cao 168cm, 88-64-93, đến từ Hà Nội - Sinh viên ĐH Luật Hà Nội 28. Đỗ Trần Gia Linh, cao 174cm, 80-60-96, đến từ Bình Định – Người mẫu tự do 29. Đặng Thị Lan Nhi, cao 168cm, 83-63-93, đến từ Nghệ An - Người mẫu tự do 30. Nguyễn Thị Khánh Linh, cao 168cm, 85-66-92, đến từ Hà Nội – Nhân viên Công ty Dược Tùng Lâm 31. Bùi Minh Anh, cao 168cm, 82-63-97, đến từ Đắk Nông – Sinh viên đại học công nghệ TP.HCM 32. Phan Dạ Quỳnh, cao 170cm, 87-65-93, đến từ Hải Phòng – Sinh viên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 33. Nguyễn Thị Yến Nhi, cao 169cm, 80-63-92, đến từ Đắk Nông – Sinh viên Đại học Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng 34. Phạm Thị Minh Phương, cao 174cm, 88-64-92, đến từ Thái Nguyên - Sinh viên ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương 35. Đỗ Thị Ánh Như, cao 169cm, 81-65-96, đến từ Bình Phước – theo học tại Trung tâm ngoại ngữ Action English