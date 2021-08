Ngắm những tác phẩm thiết kế 'cùng nhau chiến thắng Covid-19'

Cuộc thi được tổ chức bởi Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc, dưới sự chủ trì của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, đã nhận được 50 bài dự thi, trong đó có những bài dự thi của những tác giả tại TP.HCM, nơi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.

Hầu hết nội dung các tác phẩm đều thể hiện ước mong dịch bệnh sớm kết thúc, dịch được kiểm soát, và cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Tác phẩm đoạt giải nhất của tác giả Trần Hoàng Huy Ảnh BTC

Giải đặc biệt trị giá 40 triệu đồng và giấy chứng nhận của Đại sứ quán Hàn Quốc đã được trao cho tác giả Lưu Hoàng Kiếm với tác phẩm Together we heal, together we rise (tạm dịch: Cùng nhau sẻ chia, cùng nhau chiến thắng).

Tác giả Trần Hoàng Huy với tác phẩm Victory over covid-19 (tạm dịch: Chiến thắng Covid-19) nhận giải nhất trị giá 25 triệu đồng và giấy chứng nhận của Đại sứ quán Hàn Quốc.

Giải nhì trị giá 20 triệu đồng và giấy chứng nhận của Cơ quan Nội dung sáng tạo Hàn Quốc được trao cho tác giả Trần Lê Thuần với tác phẩm Thế giới đoàn kết chống Covid.

Tác phẩm đoạt giải nhì của tác giả Trần Lê Thuần Ảnh BTC

“Cuộc thi là cơ hội để tôi có thể lan tỏa thông điệp tích cực động viên mọi người chống dịch bằng sự sáng tạo và khả năng thiết kế của mình. Dịch bệnh thực sự khiến tôi và rất nhiều người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng không vì thế mà ta đánh mất hy vọng, niềm tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua và chiến thắng”, tác giả Lưu Hoàng Kiếm chia sẻ.

Tác phẩm Đồng lòng chiến thắng Covid-19 của tác giả Tạ Thăng Long nhận giải 3 Ảnh BTC

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan bày tỏ: “Tôi rất cảm động khi được thấy những tác phẩm thiết kế độc đáo mang đầy xúc cảm, cá tính riêng của các thí sinh. Mặc dù chúng ta đang phải trải qua giai đoạn rất khó khăn, nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng cùng với nhau, chúng ta có thể vượt qua những khó khăn này. Hãy cùng nhau mạnh mẽ lên!”.