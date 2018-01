Nhiếp ảnh gia Lê Đỗ Hạ My dù đang sinh sống ở TP.HCM vẫn quyết định “dời đô” ra Hội An để theo “sư phụ” học hỏi nghề nghiệp. Cô cho biết: “Kết bạn và trao đổi Facebook với Réhahn hơn 1 năm, tôi mới quyết định ra Quảng Nam. Như một cơ duyên, tôi đưa tất cả hình ảnh đã chụp để ông xem và ông rất thích thú. Sau này có điều kiện làm việc, chúng tôi nhận ra nhiều điểm tương đồng, cùng hướng đi và say mê với nghề. Ông nhận tôi làm cô học trò duy nhất từ trước đến nay khiến tôi vô cùng cảm động”. Hạ My cho biết, triển lãm đầu tiên của cô Những câu chuyện cuộc đời tại TP.HCM vào năm 2018 sẽ là những “quả ngọt” đánh dấu mối nhân duyên giữa hai nhiếp ảnh gia Pháp - Việt.