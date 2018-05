Nghe MV mới của Backstreet Boys bỗng ùa về một trời tuổi thơ của 8X-9X

MV Don’t Go Breaking My Heart chính là ''phát súng'' của "Những chàng trai đường phố" khiến làng nhạc thế giới phải quan tâm. Có 25 năm đứng trên sân khấu, sản phẩm âm nhạc mới của Backstreet Boys do Stephen Wrabel biên soạn chinh phục người nghe bởi giai điệu bắt tai, lối xử lý điêu luyện, sự ăn ý khi bè phối và điệu nhảy khỏe khoắn của các chàng trai... U.50.

Bất chấp vết hằn thời gian trên gương mặt, ca khúc mới thật sự ấn tượng với người nghe, giúp các fan của nhóm mãn nhãn chứng kiến thần tượng vẫn bền bỉ như đã trở lại thời hoàng kim.

Những hồi ức về năm tháng tuổi thơ bỗng sống dậy trong hàng triệu con tim khi Backstreet Boys cất tiếng hát. Âm vang những bản hit của As Long As You Love Me, I Want It That Way, Get Down, Larger than Life, Show Me the Meaning of Being Lonely... như trở lại đâu đây. Backstreet Boys đã gắn liên với tuổi thơ của bao người như thế.

Khác với N'SYNC, Backstreet Boys tuy gián đoạn các hoạt động từ năm 2002 nhưng sau đó nhóm vẫn tái hợp với nhiều dự án riêng lẻ, thậm chí là ra album chung. Gần đây nhất, Nick Carter, Brian Littrell, Kevin Richardson, A.J. McLean và Howie Dorough xuất hiện trình diễn trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2016, và đó được xem là điểm nhấn của sự kiện này.

Tại Việt Nam, Backstreet Boys vô cùng nổi tiếng. Tour diễn của nhóm This is us ở TP.HCM và Hà Nội năm 2011 đều rất thành công. Tờ People báo tin mừng cho fan của boyband huyền thoại là sau single Don’t Go Breaking My Heart, nhóm trúng hợp đồng biểu diễn 21 show ở Las Vegas (Mỹ) từ tháng 7 đến tháng 11.2018.