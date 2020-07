Nghệ sĩ da màu nhận đề cử Emmy cao kỷ lục

“Tôi tự hào khi thấy rất nhiều nghệ sĩ da màu được đề cử năm nay”, Jeremy Pope, diễn viên được đề cử hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim Hollywood , nói với tạp chí People.

Sterling K.Brown nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim truyền hình This Is Us, thêm một đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài The Marvelous Mrs.Maisel. Zendaya Coleman được công nhận với vai diễn đột phá Rue Bennett trong Euphoria, nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim truyền hình này. Đây là đề cử Emmy đầu tiên trong sự nghiệp của cô.

Billy Porter được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc trong loạt phim truyền hình Pose.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Regina King được đề cử qua phim Watchmen, Octavia Spencer (từng đoạt Oscar và Quả cầu vàng) nhận đề cử qua phim Self Made, Issa Rae (phim Insecure), Kerry Washington được đề cử cho vai diễn trong phim Little Fires Everywhere.

Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Samira Wiley (phim The Handmaid’s Tale), Thandie Newton ( Westworld ) đều nhận được đề cử. Mahershala Ali được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài Ramy cùng với Kenan Thompson trong phim Saturday Night Live...

Ngoài các nghệ sĩ da màu, rất nhiều ngôi sao khác cũng có tên trong danh sách đề cử như Brad Pitt ở hạng mục Diễn viên khách mời xuất sắc (với tiểu phẩm hài hóa trang cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci), Jennifer Aniston hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc (The Morning Show)... Loạt phim Watchmen nhận nhiều đề cử nhất năm nay (26 đề cử), xếp sau lần lượt là The Marvelous Mrs.Maisel (20), Ozark (18).

Lễ trao giải Emmy lần thứ 72 sẽ được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ), được phát sóng trực tiếp vào ngày 20.9 trên kênh ABC.