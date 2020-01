Nghệ sĩ gốc Việt Dorothée Hannequin lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

The Rodeo là nghệ danh của nhạc sĩ, ca sĩ người Pháp gốc Việt Dorothée Hannequin. Những sáng tác của cô mang phong cách pop pha rock, ít nhiều mang âm hưởng của dòng pop châu Âu những năm 1960 - 1970.

The Rodeo đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của những chuyên san âm nhạc và giải trí uy tín tại Pháp. Tờ Rolling Stone viết: “Hai ca khúc Say tình và Cơn giông của The Rodeo là hiện thân của tất cả những gì mê đắm và tuyệt vời nhất của dòng pop Pháp”. Còn tờ Télérama Sortir nhận định: “Dorothée Hannequin tiếp tục thăng hoa trên con đường gập ghềnh của dòng pop cùng những giai điệu ngọt ngào và ca từ bằng tiếng Pháp. Nữ ca sĩ luôn làm mê hoặc khán giả trong mỗi show diễn live”.