Nghệ sĩ Mạc Can đã ổn định sức khỏe

Mới đây, thông tin diễn viên Mạc Can nhập viện nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nguồn tin xuất phát từ bài đăng của đạo diễn Nguyễn Phương Điền trên trang cá nhân, tìm kiếm người nhà của nghệ sĩ Mạc Can để làm thủ tục trong bệnh viện. Thông tin này khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Một số khán giả gửi lời động viên, mong diễn viên sinh năm 1954 nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Mới đây, trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Phương Điền cập nhật tình hình sức khỏe của đồng nghiệp. Nam đạo diễn cho biết Mạc Can dù đang trên giường bệnh vẫn giữ được tinh thần lạc quan. “Kết quả chụp X-Quang, chú chỉ bị loét dạ dày do uống quá nhiều thuốc giảm đau. Chỉ cần nằm điều trị đến thứ hai là có thể xuất viện về nhà", đạo diễn Phương Điền chia sẻ. Dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ như Công Ninh, Cát Tường, Vũ Ngọc Đãng “thở phào nhẹ nhõm" khi nhận được thông tin này.

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Mạc Can cho biết hiện tại, tình hình sức khỏe của ông đỡ hơn. Vẫn với tinh thần lạc quan, tác giả Tấm ván phóng dao gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành sự quan tâm cho mình. Ông hài hước chia sẻ do mình lớn tuổi nên sức khỏe có phần “trở chứng". “Bác sĩ nói tôi không bị gì nghiêm trọng, ổng còn kêu tôi đi tập tạ nữa kìa", nam diễn viên hài hước.

Kể lại lý do nhập viện, nghệ sĩ Mạc Can chia sẻ: “Tôi đâu bị tai nạn giao thông hay đụng xe gì. Tôi bị say nắng nên dừng xe tại một bóng cây để nghỉ ngơi. Mọi người thấy tôi mệt nên đưa tôi vô nhà nghỉ. Sau đó, thấy tôi đi đứng chậm chạp nên mọi người đưa tôi vô bệnh viện”.