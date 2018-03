Nghệ sĩ nam - bắc hòa nhịp cùng Thầy Ba Đợi

Vở diễn kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi Thiết kế sân khấu vở Thầy Ba Đợi Giải thưởng Format quốc tế 2018 - International Format Awards (IFA) dành cho ngành kinh doanh format chương trình, cũng là nơi tôn vinh sự sáng tạo về truyền hình và nội dung số, dành cho tất cả các chương trình truyền hình được phát sóng lần đầu trong năm 2017. IFA 2018 có sự tham gia của hơn 290 format chương trình khắp toàn cầu, được chia ra nhiều hạng mục. Trong đó, Glee VN (ảnh - phim ca nhạc dài tập được BHD mua bản quyền từ Twentieth Century Fox Film Corporation, hợp tác sản xuất cùng ZingTV và FPT Play) chính thức được chọn là 1 trong 6 đề cử cho giải thưởng Chuyển thể format phim dài tập xuất sắc nhất (Best Scripted Format) của IFA 2018, và có vinh dự là format đầu tiên của VN được chọn vào danh sách đề cử cuối cùng, theo thông tin từ BHD. Trong hạng mục này, Glee VN sẽ cùng tranh giải với 5 đề cử phim chuyển thể dài tập khác là: Catastrophe (sitcom Pháp, được chuyển thể từ loạt phim cùng tên của nước Anh), Les Innocents phiên bản Pháp (được chuyển thể theo format gốc của Na Uy), Step Dave phiên bản Nga (được làm lại dựa trên kịch bản gốc New Zealand), Dos Lagos (phim kinh dị của Mexico chuyển thể dựa trên kịch bản gốc của Anh), Onnela (phim Phần Lan được làm lại dựa trên bộ phim hài điện ảnh The Sunny Side của Thụy Điển). Giải thưởng sẽ được công bố vào đêm gala trao giải, tổ chức ngày 7.4 tại Pháp. Nguyên Vân