Nghệ sĩ tấp nập trên thảm đỏ Oscar 2021

Tại mùa giải lần thứ 93 này, phim đen trắng Mank của Netflix nhận tổng cộng 10 đề cử, bao gồm Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc. Các phim còn lại như The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal và The Trial of the Chicago 7 nhận về tổng cộng 6 đề cử mỗi phim. Lễ trao giải đang diễn ra.